"Укрнафта" остановила покупку индийского дизеля из российской нефти из-за скандала в СМИ – эксперт

Под давлением государственных органов компания внесла Индию в стоп-лист вместе с Россией, Беларусью и Ираном.

Политический эксперт Михаил Шнайдер обнародовал новые факты относительно поставкок российско-индийского дизеля в Украину. По его словам, государственная компания "Укрнафта", попавшая в скандал с продажей на аукционах Минобороны топлива с российским происхождением, долгое время имела партнерские отношения с компаниями – лидерами импорта дизельного топлива из Индии, одна из которых принадлежит бизнес-партнеру семьи бывшего руководителя "Укрнафты", а ныне руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Напомним, Индия является вторым после Китая импортером российской нефти. В феврале 2025 года дизель производства Reliance Industries появился на украинском рынке, а к августу занимал 18% доли. Именно этот продукт, по данным Шнайдера, начала поставлять Государственному оператору национализированная "Укрнафта". С мая по август 2025 года компания реализовала дизтопливо на 3,4 млрд грн через систему "Прозорро".

"Что двигало менеджерами государственной компании, мне трудно понять. Возможно, об этом еще услышим от детективов НАБУ или СБУ", — отметил Шнайдер. В то же время он подчеркнул важную деталь: крупнейшими импортерами российско-индийского дизеля оказались компании, тесно связанные с руководством "Укрнафты" и НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, владелец одного из крупнейших импортеров индийского топлива (компании AGTG) Евгений Свирский является партнером семьи Корецких в ООО "Велсби Трейд плюс". "Велсби трейд плюс" — крупный игрок на рынке кофе, работающий под брендом "Idealist". Совладельцем компании является жена Сергея Корецкого, а сам он раньше был ее руководителем. В 2023 году возник скандал, когда "Укрнафта" приобрела у AGTG топливные присадки более чем на 1 млрд грн в обход "Прозорро".

Тогда Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство и даже провело обыски в "Укрнафте" в ноябре 2024 года. Однако, по словам эксперта, расследование эффективно завершено не было, и уже в 2025 году AGTG значительно масштабировало свою деятельность. "Это имеет все признаки диверсии против Украины", — подчеркнул Шнайдер.

Не менее показателен пример АО "Энерго Трейд" (бывшее ООО "Альянс Энерго Трейд"). В 2024 году эта структура являлась одним из главных поставщиков дизтоплива для "Укрнафты". По данным издания "Наши Деньги" , компания может входить в сферу влияния российского миллиардера Мусы Бажаева, находящегося под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады. В то же время сама компания эту связь опровергла.

Шнайдер подчеркнул, что импорт российско-индийского дизеля, особенно его продажа государственной компанией для нужд Минобороны, бросал тень на всю санкционную политику правительства. "Это выглядит крайне странно из-за давления США на Индию и санкции ЕС, которые прямо запрещают импорт нефтепродуктов из российского сырья", — добавил эксперт.

В то же время государство все же отреагировало. Уже 15 сентября 2025 года СБУ направила Энергетической таможне требование отобрать и протестировать все партии дизеля производства Reliance Industries. Соответствующие ограничения вступят в силу с 1 октября, и, по словам эксперта, "никакой трагедии на рынке от этого не произойдет — российско-индийское топливо заменят европейские производители".

В итоге, под давлением государственных органов, "Укрнафта" внесла Индию в стоп-лист вместе с Россией, Беларусью и Ираном.