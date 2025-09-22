"Укрнафта" зупинила купівлю індійського дизелю з російської нафти через скандал у ЗМІ – експерт

Під тиском державних органів компанія внесла Індію до стоп-листа разом із Росією, Білоруссю та Іраном

Політичний експерт Михайло Шнайдер оприлюднив нові факти щодо постачання російсько-індійського дизелю в Україну. За його словами, державна компанія "Укрнафта", яка потрапила у скандал з продажем на аукціонах Міноборони палива з російським походженням, довгий час мала партнерські відносини з компаніями – лідерами імпорту дизельного пального з Індії, одна з яких належить бізнес-партнеру родини колишнього керівника "Укрнафти", а нині очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Нагадаємо, Індія є другим після Китаю імпортером російської нафти. Вже у лютому 2025 року дизель виробництва Reliance Industries з’явився на українському ринку, а до серпня займав 18% частки. Саме цей продукт, за даними Шнайдера, почала постачати Державному оператору націоналізована "Укрнафта". З травня по серпень 2025 року компанія реалізувала дизпалива на 3,4 млрд грн через систему "Прозорро".

"Що рухало менеджерами державної компанії, мені важко зрозуміти. Можливо, про це ще почуємо від детективів НАБУ чи СБУ", — зазначив Шнайдер. Водночас він наголосив на важливій деталі: найбільшими імпортерами російсько-індійського дизелю виявилися компанії, тісно пов’язані з керівництвом "Укрнафти" та НАК "Нафтогаз України".

Зокрема, власник одного з найбільших імпортерів індійського палива (компанії AGTG) Євген Свірський є партнером родини Корецьких у ТОВ "Велсбі Трейд плюс". "Велсбі трейд плюс" — великий гравець на ринку кави, працює під брендом "Idealist". Співвласником компанії є дружина Сергія Корецького, а сам він раніше був її керівником. У 2023 році виник скандал, коли "Укрнафта" придбала в AGTG паливні присадки на понад 1 млрд грн в обхід "Прозорро".

Тоді Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження і навіть провело обшуки в "Укрнафті" в листопаді 2024 року. Проте, за словами експерта, розслідування ефективно завершене не було, і вже у 2025 році AGTG значно масштабувало свою діяльність. "Це має всі ознаки диверсії проти України", — підкреслив Шнайдер.

Не менш показовим є приклад АТ "Енерго Трейд" (колишнє ТОВ "Альянс Енерго Трейд"). У 2024 році ця структура була одним з головних постачальників дизпалива для "Укрнафти". За даними видання "Наші Гроші" , компанія може входити у сферу впливу російського мільярдера Муси Бажаєва, який перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Канади. Водночас сама компанія цей зв’язок спростувала.

Шнайдер наголосив, що імпорт російсько-індійського дизелю, особливо його продаж державною компанією для потреб Міноборони, кидав тінь на всю санкційну політику уряду. "Це виглядає вкрай дивно з огляду на тиск США на Індію та санкції ЄС, які прямо забороняють імпорт нафтопродуктів із російської сировини", — додав експерт.

Водночас держава все ж відреагувала. Уже 15 вересня 2025 року СБУ направила до Енергетичної митниці вимогу відібрати та протестувати всі партії дизелю виробництва Reliance Industries. Відповідні обмеження мають набути чинності з 1 жовтня, і, за словами експерта, "жодної трагедії на ринку від цього не станеться — російсько-індійське паливо замістять європейські виробники".

У підсумку, під тиском державних органів, "Укрнафта" внесла Індію до стоп-листа разом із Росією, Білоруссю та Іраном.