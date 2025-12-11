Мэр избила депутата? Что известно о громком скандале в Киевской области

В полиции Василькова событие предпочитают пока не комментировать

В Василькове Киевской области секретарь городского совета Богдан Шевчук заявил об причинении травм со стороны главы города Натальи Баласинович. Он сделал официальное заявление через соцсеть "Фейсбук".

Что нужно знать:

Секретарь Васильковского горсовета Богдан Шевчук госпитализирован в больницу №12 в Киеве

Полиция подтвердила инцидент, произошедший 24 ноября

Местные группы пишут об ударах при свидетелях и возможных угрозах после инцидента

В 2019 году мэр уже фигурировала в скандале с избиением

По словам Шевчука, "событие" произошло в городском совете и его следствием стало получение травм и госпитализация в Киевскую городскую клиническую больницу №12. "Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными", — говорится в сообщении. По его словам, правоохранители расследуют инцидент.

Сообщение Богдана Шевчука

Из открытых источников стало известно, что событие произошло 24 ноября. Об этом говорится в ответе полиции на депутатский запрос депутата Васильковского горсовета Владимира Евменова.

Ответ нацполиции Владимиру Евменову

По данным местных фейсбук-групп, мэр города поцарапала его и нанесла удары при свидетелях. Отмечается, Шевчуку якобы угрожали после избиения. А сам он якобы в родстве с мэром — является племянником Баласинович.

Богдан Шевчук и Наталья Баласинович

В 2019 году Баласинович уже был замечена в применении силы. Она была председателем Васильевского райсовета, когда избила консьержку. Позже заявила, что избиения не было, а произошла ссора. Причина – конфликт с мужем.

"Телеграф" обратился за комментарием к главе Василькова. Пока она не вышла на связь. В полицию Киевской области также направлен соответствующий запрос. О результате проинформируем читателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на заправке несколько парней и барышень избили артистов ансамбля "Гуцулия". Среди четырех нападающих один несовершеннолетний.