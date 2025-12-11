Мэр избила депутата? Что известно о громком скандале в Киевской области
В полиции Василькова событие предпочитают пока не комментировать
В Василькове Киевской области секретарь городского совета Богдан Шевчук заявил об причинении травм со стороны главы города Натальи Баласинович. Он сделал официальное заявление через соцсеть "Фейсбук".
Что нужно знать:
- Секретарь Васильковского горсовета Богдан Шевчук госпитализирован в больницу №12 в Киеве
- Полиция подтвердила инцидент, произошедший 24 ноября
- Местные группы пишут об ударах при свидетелях и возможных угрозах после инцидента
- В 2019 году мэр уже фигурировала в скандале с избиением
По словам Шевчука, "событие" произошло в городском совете и его следствием стало получение травм и госпитализация в Киевскую городскую клиническую больницу №12. "Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными", — говорится в сообщении. По его словам, правоохранители расследуют инцидент.
Из открытых источников стало известно, что событие произошло 24 ноября. Об этом говорится в ответе полиции на депутатский запрос депутата Васильковского горсовета Владимира Евменова.
По данным местных фейсбук-групп, мэр города поцарапала его и нанесла удары при свидетелях. Отмечается, Шевчуку якобы угрожали после избиения. А сам он якобы в родстве с мэром — является племянником Баласинович.
В 2019 году Баласинович уже был замечена в применении силы. Она была председателем Васильевского райсовета, когда избила консьержку. Позже заявила, что избиения не было, а произошла ссора. Причина – конфликт с мужем.
"Телеграф" обратился за комментарием к главе Василькова. Пока она не вышла на связь. В полицию Киевской области также направлен соответствующий запрос. О результате проинформируем читателей.
