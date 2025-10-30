Россия до сих пор косвенно контролирует 10% фармацевтического рынка через компанию "Вента ЛТД", — политолог

Российская корпорация "Катрен" до сих пор контролирует около 10% украинского рынка лекарственных средств через дочернюю компанию "Вента ЛТД" из Днепра.

Об этом заявил военный политолог Кирилл Сазонов в своем посте в Facebook.

По словам эксперта, одной из ключевых структур на фармацевтическом рынке является компания "Вента ЛТД". Обороты компании в 2024 году от деятельности на рынке лекарств составили около 8 млрд грн. Таким образом, заключает Сазонов, по меньшей мере каждый десятый препарат, поставляемый в украинские аптеки, реализуется именно этой компанией.

По имеющейся информации, "Вента ЛТД" контролируется российской корпорацией "Катрен" — одной из трех крупнейших дистрибьюторских компаний лекарственных средств в РФ.

До начала полномасштабного вторжения российский холдинг напрямую владел 90% украинской компании, а после 2022 года снизил долю до около 24%, формально передав контроль местному менеджменту.

"После арестов и обвинений в финансировании терроризма компанию формально переписали на местного руководителя, однако реестры сохраняют информацию о предыдущих владельцах", — отметил Сазонов.

Политолог выразил надежду, что Служба безопасности Украины отреагирует на ситуацию и "прекратит деятельность компании с российским капиталом на украинском фармацевтическом рынке".