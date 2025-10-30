Росія досі опосередковано контролює 10% фармацевтичного ринку через компанію "Вента ЛТД", — політолог

Російська корпорація "Катрен" досі контролює близько 10% українського ринку лікарських засобів через дочірню компанію "Вента ЛТД" з Дніпра.

Про це заявив військовий політолог Кирило Сазонов у своєму дописі у Facebook.

За словами експерта, однією з ключових структур на фармацевтичному ринку є компанія "Вента ЛТД". Обороти компанії у 2024 році від діяльності на ринку ліків склали близько 8 млрд грн. Таким чином, робить висновок Сазонов, щонайменше кожен десятий препарат, що постачається в українські аптеки, реалізується саме цією компанією.

За наявною інформацією, "Вента ЛТД" контролюється російською корпорацією "Катрен" — однією з трьох найбільших дистриб’юторських компаній лікарських засобів у РФ.

До початку повномасштабного вторгнення російський холдинг безпосередньо володів 90% української компанії, а після 2022 року зменшив частку до близько 24%, формально передавши контроль місцевому менеджменту.

"Після арештів і звинувачень у фінансуванні тероризму компанію формально переписали на місцевого керівника, однак реєстри зберігають інформацію про попередніх власників", — зазначив Сазонов.

Політолог висловив сподівання, що Служба безпеки України відреагує на ситуацію та "припинить діяльність компанії з російським капіталом на українському фармацевтичному ринку".