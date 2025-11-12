Укр

Как тяжелые дроны сменили тактику: история Lasar’s Group не осталась не замечена

Дмитрий Романов
Полковник Павел Елизаров, командир Lasar’s Group. Фото Антона Забельского для Forbes Ukraine Новость обновлена 12 ноября 2025, 16:16
Полковник Павел Елизаров, командир Lasar’s Group. Фото Антона Забельского для Forbes Ukraine

Lasar’s Group — подразделение тяжёлых ударных дронов в рядах Национальной гвардии — привлёк внимание военных аналитиков и командиров благодаря необычному сочетанию гражданского менеджмента и боевой практики.

Основатель и руководитель подразделения, бизнесмен и полковник НГУ Павел Елизаров, создал структуру, которая быстро учится и экспериментирует: именно такой подход подтвердил свою эффективность во время совместной операции с пехотной разведкой.

Командир CODE 9.2 Александр Настенко (Флинт) вспоминает, что встретился с Павлом Елизаровым осенью 2022 года на фоне неудачных попыток штурма села Новосёловское. Несмотря на скепсис, командиры согласовали план действий, а уже во время первой совместной операции пилоты Lasar’s Group нанесли удар, который дестабилизировал силы противника. Последующие вылеты, по словам Настенко, смогли разбить ударную группу врага, остановить продвижение и позволили пехоте взять населённый пункт.

Этот случай иллюстрирует несколько важных выводов для современных боевых операций. Во-первых, быстрое внедрение инноваций и адаптация подразделений могут дать тактическое преимущество на локальных участках фронта. Во-вторых, эффективность дроновых групп возрастает при тесной координации с наземными подразделениями и аналитической поддержкой. А успехи и эффективность отдельных подразделений стимулируют переход от экспериментов к системному внедрению новых технологий на фронте.

