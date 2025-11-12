Як важкі дрони змінили тактику: історія Lasar’s Group не залишилась не поміченю

Lasar’s Group – підрозділ важких ударних дронів у лавах Національної гвардії – привернув увагу військових аналітиків і командирів завдяки незвичному поєднанню цивільного менеджменту та бойової практики.

Засновник і керівник підрозділу, бізнесмен і полковник НГУ Павло Єлізаров, створив структуру, яка швидко вчиться і експериментує: саме такий підхід і підтвердив свою ефективність під час спільної операції з піхотною розвідкою.

Що варто знати

• Саме важкі дрони змінили хід війни

• Нова війна: важкі дрони стають головною зброєю ЗСУ

• Дрони, що прибрали з поля бою танки: технології, які назавжди змінили формат війни

Командир CODE 9.2 Олександр Настенко (Флінт) згадує, що зустрівся з Павлом Єлізаровим восени 2022 року на фоні невдалих спроб штурму села Новоселівське.

Попри скепсис, командири узгодили план дій, а вже під час першої спільної операції пілоти Lasar’s Group завдали удару, що дестабілізувало сили противника. Наступні вильоти, за словами Настенка, змогли розбити ударну групу ворога, зупинивши просування, і дозволили піхоті взяти населений пункт.

Цей випадок ілюструє кілька важливих висновків для сучасних бойових операцій. По-перше, швидке впровадження інновацій і адаптація підрозділів може дати тактичну перевагу на локальних ділянках фронту. По-друге, ефективність дронових груп зростає за умови тісної координації з наземними підрозділами і аналітичною підтримкою. А успіхи та ефективність окремих підрозділів стимулюють перехід від експериментів до системного впровадження нових технологій на фронті.