Як важкі дрони змінили тактику: історія Lasar's Group не залишилась не поміченю

Дмитро Романов
Полковник Павло Єлізаров, командир Lasar's Group. Фото Антона Забельського для Forbes Ukraine Новина оновлена 12 листопада 2025, 16:16
Полковник Павло Єлізаров, командир Lasar's Group. Фото Антона Забельського для Forbes Ukraine

Lasar’s Group – підрозділ важких ударних дронів у лавах Національної гвардії – привернув увагу військових аналітиків і командирів завдяки незвичному поєднанню цивільного менеджменту та бойової практики.

Засновник і керівник підрозділу, бізнесмен і полковник НГУ Павло Єлізаров, створив структуру, яка швидко вчиться і експериментує: саме такий підхід і підтвердив свою ефективність під час спільної операції з піхотною розвідкою.

Командир CODE 9.2 Олександр Настенко (Флінт) згадує, що зустрівся з Павлом Єлізаровим восени 2022 року на фоні невдалих спроб штурму села Новоселівське.

Попри скепсис, командири узгодили план дій, а вже під час першої спільної операції пілоти Lasar’s Group завдали удару, що дестабілізувало сили противника. Наступні вильоти, за словами Настенка, змогли розбити ударну групу ворога, зупинивши просування, і дозволили піхоті взяти населений пункт.

Цей випадок ілюструє кілька важливих висновків для сучасних бойових операцій. По-перше, швидке впровадження інновацій і адаптація підрозділів може дати тактичну перевагу на локальних ділянках фронту. По-друге, ефективність дронових груп зростає за умови тісної координації з наземними підрозділами і аналітичною підтримкою. А успіхи та ефективність окремих підрозділів стимулюють перехід від експериментів до системного впровадження нових технологій на фронті.

