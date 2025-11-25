У нас есть варианты ускорения разминирования лесов, – глава Гослесагентства Виктор Смаль

С начала полномасштабного российского вторжения удалось разминировать 47,6 тыс. га лесов, в настоящее время еще более 450 тыс. га лесов нуждаются в разминировании. Об этом сообщил глава Гослесагентства Виктор Смаль.

"К сожалению, леса разминируют в последнюю очередь, приоритет предоставляют разминированию населенных пунктов, критической инфраструктуры и земель сельскохозяйственного назначения. По разным оценкам, для того, чтобы сделать леса безопасными для хозяйствования, нужно потратить десятки лет. Для примера, во Франции есть участки, заминированные еще со времен Первой мировой войны, в Германии — со времен Второй мировой. Но мы не будем столько ждать, поэтому действуем уже сейчас", — отметил Виктор Смаль.

Он добавил, что Гослесагентство разработало План действий по реабилитации лесов и восстановлению лесных природных комплексов, поврежденных в результате боевых действий. В частности, он предусматривает заключение договоров на выполнение работ по разминированию лесных насаждений с операторами в сфере противоминной деятельности, а также определение приоритизации загрязненных лесных массивов, подлежащих разминированию в соответствии с их экономическим, социальным и безопасным значением.

"Первые шаги на этом пути уже сделаны: в этом году правительство разрешило использовать средства фандрейзинговой платформы United 24 на гуманитарное разминирование лесов, в том числе речь идет о 103 га в Киевской и Черниговской областях", — отметил глава Гослесагентства.

Также, по его словам, идет сотрудничество с Центром гуманитарного разминирования, который работает над внедрением системы для автоматической приоритизации территорий для разминирования. В частности, это касается и лесов, поэтому подчиненное Гослесагентству ВО "Укргослеспроект" предоставляет Центру доступ к данным геоинформационной системы для оценки экологического и экономического потенциала территорий, пострадавших в результате боевых действий, и для определения приоритетности проведения работ по разминированию.

Кроме того, Гослесагентство работает над привлечением международной финансовой и технической помощи для ускорения процесса разминирования лесов. В частности, на международном климатическом саммите СОР30 в Бразилии обсуждали возможность использования в загрязненных взрывчаткой лесах бронированной беспилотной лесозаготовительной техники. В дальнейшем это позволит ускорить работу саперов.

"Безопасность лесов — это безопасность лесников и посетителей леса, это увеличение предложения на рынке древесины и усиление экономики страны. Активно над этим работаем и делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс", — подытожил Виктор Смаль.