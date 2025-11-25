У нас є варіанти пришвидшення розмінування лісів, – голова Держлісагентства Віктор Смаль

З початку повномасштабного російського вторгнення вдалося розмінувати 47,6 тис. га лісів, наразі ще понад 450 тис. га лісів потребують розмінування. Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

"На жаль, ліси розміновують в останню чергу, пріоритет надають розмінуванню населених пунктів, критичної інфраструктури та земель сільськогосподарського призначення. За різними оцінками, для того, щоб зробити ліси безпечними для господарювання, потрібно витратити десятки років. Для прикладу, у Франції є ділянки, заміновані ще з часів Першої світової війни, у Німеччині – з часів Другої світової. Але ми не можемо стільки чекати, тож діємо вже зараз", — зауважив Віктор Смаль.

Він додав, що Держлісагентство розробило План дій щодо реабілітації лісів та відновлення лісових природних комплексів, пошкоджених внаслідок бойових дій. Зокрема він передбачає укладання договорів на виконання робіт з розмінування лісових насаджень з операторами у сфері протимінної діяльності, а також визначення пріоритизації забруднених лісових масивів, що підлягають розмінуванню відповідно до їхнього економічного, соціального та безпекового значення.

"Перші кроки на цьому шляху вже зроблені: цьогоріч уряд дозволив використовувати кошти фандрейзингової платформи United 24 на гуманітарне розмінування лісів, зокрема йдеться про 103 га на Київщині та Чернігівщині", — зазначив очільник Держлісагентства.

Також, за його словами, триває співпраця із Центром гуманітарного розмінування, який працює над впровадженням системи для автоматичної пріоритизації територій для розмінування. Зокрема, це стосується і лісів, тож підпорядковане Держлісагентству ВО "Укрдержліспроект" надає Центру доступ до даних геоінформаційної системи для оцінки екологічного й економічного потенціалу територій, що постраждали внаслідок бойових дій, та для визначення пріоритетності проведення робіт з розмінування.

Крім того, Держлісагентство працює над залученням міжнародної фінансової та технічної допомоги для пришвидшення процесу розмінування лісів. Зокрема на міжнародному кліматичному саміті СОР30 в Бразилії обговорювали можливість використання у забруднених вибухівкою лісах броньованої безпілотної лісозаготівельної техніки. Надалі це дасть змогу пришвидшити роботу саперів.

"Безпечність лісів – це безпека лісівників і відвідувачів лісу, це збільшення пропозиції на ринку деревини та посилення економіки країни. Активно над цим працюємо та робимо все можливе, щоб пришвидшити цей процес", — підсумував Віктор Смаль.