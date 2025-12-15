Исчезновение топлива и иски от ВСУ за некачественное горючее, - эксперт о новых сделках в Укрнафте

В АО "Укрнафта" в преддверии возможной смены руководства начались попытки "зачистки хвостов", которые команда Сергея Корецкого "накрутила еще с 2023 года". Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на политического обозревателя Михаила Шнайдера. Как сообщает Михаил Шнайдер после анализа судебных материалов и данных Единого государственного реестра судебных решений, 26 ноября 2025 года "Укрнафта" подала судебный иск против ЧП "Эверест О", который касается договора о предоставлении услуг по охране и сопровождению нефтепродуктов.

Сумма иска, как отмечает Шнайдер, показательна. По его словам, учитывая специфику договора, речь идет об исчезновении нефтепродуктов на сумму около 230 млн гривен, что в пересчете составляет примерно 6,5—7 тысячи тонн горючего. Политолог обращает внимание, что такая недостача не могла возникнуть одномоментно, а должна была накапливаться месяцами или даже годами.

"Почему-то "Укрнафта" подала иск почти через три года такого "неудачного (?!)" сотрудничества", — отмечает Шнайдер, подвергая сомнению логику действий менеджмента компании.

В определении суда указано, что "Укрнафта" объясняет свои потери ненадлежащим исполнением договора со стороны ЧП "Эверест О". В то же время, по мнению Шнайдера, масштабы заявленного ущерба по одному лишь контракту могут свидетельствовать о значительно более глубокой проблеме. "Может быть, речь идет только о верхушке айсберга, а реальные масштабы распила имущества государственного предприятия во время войны – заоблачные", – отмечает он.

Эксперт напоминает, что еще в 2023 году тогдашний финансовый директор "Укрнафты", а ныне ее руководитель Юрий Ткачук публично сообщал об отсутствии первичных документов по отгрузке нефтепродуктов на 5,6 млрд грн. По мнению Шнайдера, нынешний иск может быть лишь незначительной частью тех "потерь", которые долго оставались скрытыми.

"Учитывая сумму распила только по этому договору, можно смело предполагать, что схема работала на полную мощность в течение 2023—2025 годов и не могла существовать без ведома и согласия руководства Укрнафты и самого Сергея Корецкого", — отмечает политолог.

Особый цинизм ситуации, по словам Шнайдера, в том, что по договору №16/01/623-НП от 18 февраля 2023 года ЧП "Эверест О" осуществляло сопровождение поставок бензина для техники спецназначения ВСУ. Снабжение осуществлялось на средства государственного бюджета в рамках договора между Минобороны и "Укрнафтой", заключенного 31 мая 2023 года.

В 2023 году Минобороны взыскало с "Укрнафты" штраф в размере около 3,7 млн грн за поставку некачественного горючего. В ходе судебного разбирательства сама "Укрнафта" признавала, что ЧП "Эверест О" было ее представителем и имело право участвовать в приеме-передаче нефтепродуктов.

Как отмечено в решении апелляционного суда, бензин А-80 не отвечал требованиям ДСТУ по фракционному составу и подлежал возврату производителю. Представители "Укрнафты" отказались подписывать акт без всякого объяснения причин. "То есть дельцы из Укрнафты не ограничивались организацией "банальной" растраты горючего, они еще и бодяженьем не гнушались", – предполагает Шнайдер.

Политолог отмечает, что такие действия создавали прямую угрозу для украинских военных, ведь некачественное горючее может привести к отказу техники во время выполнения боевых задач и, как следствие, к ранениям или гибели личного состава.

Особое внимание Шнайдер обращает на контекст появления сомнительных схем. После национализации "Укрнафты" в ноябре 2022 года Сергей Корецкий был назначен директором, а уже в феврале 2023-го компания заключила договор с ЧП "Эверест О". Параллельно, в декабре 2022 года, появляется ООО "Украинский топливный стандарт" – семейный бизнес, связанный с семьей Корецкого, созданный сестрой его жены Еленой Моружко.

По словам Шнайдера, компания без опыта и материальной базы уже в первый год подписала договоры почти на 300 млн грн, а период ее стремительного развития совпал с действием схемы с ЧП "Эверест О". "Совпадение? Возможно, но этот вопрос точно стоит исследовать правоохранительным органам", – отмечает он.

По мнению эксперта, нынешний иск к охранной фирме может быть попыткой формально "закрыть вопрос", ведь такое предприятие вряд ли способно компенсировать сотни миллионов гривен. Шнайдер предполагает, что должника могут довести до банкротства, а долг – списать как безнадежный вместо обращения в Нацполицию или СБУ с заявлениями о хищении в особо крупных размерах.

"Могла ли схема по хищению тысяч тонн нефтепродуктов существовать незамеченной для службы безопасности Укрнпафти, финансовой службы, внутреннего аудита Наблюдательного совета и самого господина Корецкого?" – задает риторический вопрос Михаил Шнайдер, добавляя, что речь идет о возможном сокрытии преступления должностными лицами самой компании.

Шнайдер выражает надежду, что на эти факты обратят внимание НАБУ и другие контролирующие органы, в частности, учитывая, что финансовая отчетность "Укрнафты" не обнародуется с 2023 года, а проверки ГАСУ не выявили нарушений, несмотря на многочисленные публикации в медиа.