Недостаточное финансирование сдерживает развитие предприятий ВПК, – Владислав Бельбас

Недостаточное финансирование является основным сдерживающим фактором для развития предприятий ВПК.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, предприятия отрасли в этом году столкнулись с проблемой отсутствия контрактов из-за нехватки средств.

"В целом с заказами проблема. Например, минометы мы все произвели еще летом, годовую программу закрыли в июне. Изготовление бронеавтомобилей закончили больше месяца назад, сейчас уже контрактов нет. Единственные контракты, которые еще идут, – это по боеприпасам", — говорит гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

По его мнению, учитывая какие суммы тратит враг на свой ВПК, у Украины нет другого пути как масштабировать собственный оборонный комплекс.

"Россияне на войну направляют более 150 млрд долларов. И как мы должны остановить врага силой? Мы их не остановим, тратя в 10 раз меньше и имея в четыре раза меньше человеческого ресурса. С другой стороны, есть генсек НАТО Марк Рютте, который говорит, что Россия производит вооружений в три раза больше и в четыре раза дешевле, чем весь Альянс. То есть того, что мы производим, всё равно недостаточно, даже чтобы сравняться с объёмами россиян. Следовательно, мы должны наоборот наращивать мощности. А нам говорят, что денег нет. Поэтому необходимо взаимодействие с западными партнерами", — убежден он.