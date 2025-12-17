Недостатнє фінансування стримує розвиток підприємств ВПК, - Владислав Бельбас

Недостатнє фінансування є головним стримувальним фактором для розвитку підприємств ВПК.

Про це в інтервʼю Цензор.НЕТ заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, підприємства галузі в цьому році зіткнулися з проблемою відсутності контрактів через брак коштів.

"Загалом із замовленнями проблема. Наприклад, міномети ми всі виробили ще влітку, річну програму закрили в червні. Виготовлення бронеавтомобілів закінчили понад місяць тому, зараз уже контрактів немає. Єдині контракти, що ще йдуть – це по боєприпасах", — каже гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

На його думку, враховуючи які суми тратить ворог на власний ВПК, Україна не має іншого шляху як масштабувати власний оборонний комплекс.

"Росіяни на війну спрямовують понад 150 млрд доларів. І як ми маємо зупинити ворога силою? Ми їх не зупинимо, витрачаючи в 10 разів менше та маючи вчетверо менше людського ресурсу. З іншого боку, є генсек НАТО Марк Рютте, який каже, що Росія виробляє озброєнь втричі більше та в чотири рази дешевше, ніж увесь Альянс. Тобто того, що ми виробляємо, все одно недостатньо, навіть щоб зрівнятися з обсягами росіян. Отже, ми маємо навпаки нарощувати потужності. А нам кажуть, що грошей немає. Тому потрібна взаємодія із західними партнерами", — переконаний він.