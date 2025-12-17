Вопрос привлечения средств в оборонку должен быть приоритетом, – гендиректор "Украинской бронетехники"

Государство катастрофически недорабатывает в вопросе привлечения средств внешнего финансирования для предприятий ВПК. Об этом в интервью Цензор.Нет заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его мнению, вопрос привлечения средств в оборонку должен быть приоритетом как для чиновников, так и для производителей.

"Во-первых, в вопросах привлечения западных средств недопустимо замыкание каналов коммуникации на себя, то есть на связанные компании. В нынешней ситуации над решением финансовых проблем должны работать все — от чиновников, политиков, дипломатов до военных и производителей. Во-вторых, распределение финансирования должно быть прозрачным и понятным как для участников рынка, так и для представителей западных институций. Это вопрос компетенции и доверия", — отметил он.

По словам Бельбаса, незагрузка предприятий отрасли означает, что фронт недополучает нужное оружие и технику.

"На Западе много средств, а в Украине много незагруженных предприятий. Но… Приведу простой пример. Нам говорят: "Мы вашу продукцию на экспорт дать не можем, потому что есть потребность в бронеавтомобилях. Во всем, что вы производите, есть потребность, но на это средств нет". На что я в ответ говорю: "А дайте тогда мне, пожалуйста, перечень проектов международного финансирования, куда вы нас подали, чтобы профинансировать". И здесь начинается молчание", — говорит Бельбас.

Как отметил гендиректор ООО "Украинская бронетехника", такая ситуация не приводит к расширению рынка, увеличению объемов производства всеми производителями.