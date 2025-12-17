Питання залучення коштів в оборонку має бути пріоритетом, - гендиректор "Української бронетехніки"

Держава катастрофічно недопрацьовує в питанні залучення коштів зовнішнього фінансування для підприємств ВПК. Про це в інтервʼю Цензор.Нет заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

На його думку, питання залучення коштів в оборонку має бути пріоритетом як для урядовців, так і для виробників.

"По-перше, в питаннях залучення західних коштів неприпустимим є замикання каналів комунікації на себе, тобто на повʼязані компанії. В нинішній ситуації над розвʼязанням фінансових проблем мають працювати всі – від урядовців, політиків, дипломатів до військових та виробників. По-друге, розподіл фінансування має бути прозорим та зрозумілим як для учасників ринку, так і для представників західних інституцій. Це питання компетенції та довіри", — зазначив він.

За словами Бельбаса, незавантаження підприємств галузі означає, що фронт не доотримує потрібну зброю та техніку.

"На Заході багато коштів, а в Україні багато незавантажених підприємств. Але… Наведу простий приклад. Нам кажуть: "Ми вашу продукцію на експорт дати не можемо, бо є потреба в бронеавтомобілях. У всьому, що ви виробляєте, є потреба, але на це коштів немає". На що я у відповідь кажу: "А дайте тоді мені, будь ласка, перелік проєктів міжнародного фінансування, куди ви нас подали, щоби профінансувати". І тут починається мовчанка", — каже Бельбас.

Як зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка", така ситуація не призводить до розширення ринку, до збільшення обсягів виробництва всіма виробниками.