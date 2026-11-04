Raiffeisen Bank помогает армии РФ убивать украинцев – американские аналитики

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В отчете, обнародованном американской исследовательской инвестиционной компанией Grizzly Research, содержится немало доказательств сознательной работы российской "дочки" Raiffeisen Bank International (RBI) на армию россии и соучастия в военных преступлениях против Украины. Отчет Grizzly тщательно проанализировал УНИАН .

"Из-за деятельности российского подразделения в Украине ежедневно гибнут люди. За это рано или поздно придется отвечать Вене, а бумерангом нерешительность или нежелание выйти с российского рынка ударит и по всему разветвлению RBI, включая украинский филиал", — предупредили в Grizzly Research, специализирующейся на разоблачении всемирно известных публичных компаний, причастных к махинациям, в том числе с обходом санкций.

По данным Grizzly, которые проанализировали российские таможенные данные с кодом Raiffeisen "3292" за 2022 – 2025 годы, российское подразделение одного из крупнейших банков Европы сознательно и системно принимало участие и продолжает участвовать в торговле подсанкционными товарами военного назначения, которые затем используются в производстве вооружений для ударов по Украине.

Так, например, через "Райффайзен" в РФ были завезены интегральные схемы NXP от Yapeng International Trade более чем на 117 тысяч долларов.

"В 9 эпизодах атак против Украины с признаками военных преступлений, произошедших в период с марта 2022 по февраль 2023, продукция NXP была обнаружена в ракетах "Искандер" 9К720, крылатых ракетах Х-101 и "Калибр" 3М-14, а также реактивных системах залпового огня 9К515", — говорится в публикации.

Схемы NXP, как и многие другие товары, платежи за которые производились в "Райффайзене", имеют специальную маркировку в коде HS (ТН ВЭД).

"На такой код любое финучреждение должно реагировать мгновенно. Остальные банки так и делают, если не желают нарваться на вторичные санкции от того же Минфина США. Но "Райффайзену", похоже, все эти санкции безразличны", — пишет УНИАН.

Среди других примеров работы "Райффайзена" на российский ВПК: участие в импорте в РФ станков с ЧПУ для изготовления вооружений, разнообразной электроники, финансирование теневого флота и даже производство бронированных лимузинов для путина.

Многочисленные обещания Вены выйти с российского рынка Grizzly называет "прощанием по-русски", когда гости объявляют, что идут, а в итоге сидят еще столько же.

"Между тем, такое промедление ежедневно умножает преступления, к которым причастен RBI, и соответственно, цену, которую придется заплатить и Вене, и всем филиалам, включая украинский", — резюмирует УНИАН.