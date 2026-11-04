Raiffeisen Bank допомагає армії РФ вбивати українців – американські аналітики

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У звіті, оприлюдненому американською дослідницькою інвестиційною компанією Grizzly Research, міститься чимало доказів свідомої роботи російської "дочки" Raiffeisen Bank International (RBI) на армію РФ і співучасті у воєнних злочинах проти України. Звіт Grizzly ретельно проаналізував УНІАН .

"Через діяльність російського підрозділу в Україні щодня гинуть люди. За це рано чи пізно доведеться відповідати Відню, а бумерангом нерішучість чи небажання вийти з російського ринку вдарить і по усьому розгалуженню RBI, включно з українським філіалом", — застерегли у Grizzly Research, яка спеціалізується на викриванні всесвітньо відомих публічних компаній, що вдаються до махінацій, у тому числі з обходом санкцій.

За даними Grizzly, які проаналізували російські митні дані з кодом Raiffeisen "3292" за 2022 — 2025 роки, російський підрозділ одного з найбільших банків Європи свідомо і системно брав і продовжує брати участь у торгівлі підсанкційними товарами військового призначення, які потім використовуються у виробництві озброєнь для ударів по Україні.

Так, наприклад, через "Райффайзен" до РФ було завезено інтегральних схем NXP від Yapeng International Trade на понад 117 тисяч доларів.

"У 9 епізодах атак проти України з ознаками воєнних злочинів, що сталися в період із березня 2022 року по лютий 2023, продукцію NXP було виявлено у ракетах "Іскандер" 9К720, крилатих ракетах Х-101 та "Калібр" 3М-14, а також реактивних системах залпового вогню "Торнадо-С" 9К515", — йдеться у публікації.

Схеми NXP, як і багато інших товарів, платежі за які проводили у "Райффайзені", мають спеціальне маркування у коді HS (ТН ЗЕД).

"На такий код будь-яка фінустанова має реагувати миттєво. Інші банки так і роблять, якщо не бажають нарватися на вторинні санкції від того ж Мінфіну США. Але "Райффайзену", схоже, усі ці санкції байдуже", — пише УНІАН.

Серед інших прикладів роботи "Райффайзену" на ВПК РФ: участь в імпорті до РФ верстатів з ЧПК для виготовлення озброєнь, різноманітної електроніки, фінансування тіньового флоту і навіть виробництво броньованих лімузинів для Путіна.

Численні обіцянки Відня вийти з російського ринку Grizzly називає "прощанням по-російськи", коли гості оголошують, що йдуть, а врешті сидять ще стільки ж.

"Між тим, таке зволікання щоденно множить злочини, до яких причетний RBI, і відповідно, ціну, яку доведеться заплатити і Відню, й усім філіалам, включно з українським", — резюмує УНІАН.