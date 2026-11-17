Почему время ожидания и цель остановки имеют значение для водителя

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Под знаком "Стоянка запрещена" короткая остановка разрешена, а под знаком "Остановка запрещена" нельзя добровольно останавливаться даже для высадки пассажира. Разница заключается не только в том, сколько времени автомобиль остается неподвижным.

Как различать эти знаки и когда водитель рискует получить штраф, рассказывает "Телеграф". Оба знака круглые, с синим фоном и красной каймой, но "Остановка запрещена" имеет две перекрещенные красные полосы, а "Стоянка запрещена" – одну диагональную.

Количество красных полос помогает отличить два запрета. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По правилам, остановка – это прекращение движения на срок до пяти минут или дольше, если это нужно для посадки или высадки пассажиров, погрузки или разгрузки автомобиля. Поэтому под знаком "Стоянка запрещена" можно высадить человека или выгрузить вещи, даже если это продлится более пяти минут. Ожидание дольше этого времени без указанных причин уже является стоянкой.

Оставаться в салоне или держать двигатель включенным – не способ обойти запрет: эти обстоятельства не изменяют определение стоянки. Под знаком "Остановка запрещена" даже минутная добровольная остановка создает основание для штрафа. За нарушение требований дорожных знаков предусмотрен штраф 340 гривен, напоминают в полиции. Включенная аварийная сигнализация сама по себе не дает права нарушать требования знака.

Зона действия знаков — от места установки до ближайшего перекрестка или знака "Отмена всех ограничений", если иное не указано табличками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае можно получить штраф даже при наличии зимних шин. На чем "ловят" водителей.