Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несмотря на масштабные информационные кампании и громкие расследования, у НАБУ и САП существуют проблемы с общественным доверием и оценкой эффективности их работы. По данным трех социологических исследований, проанализированных автором статьи для издания "Фокус", антикоррупционные органы существенно уступают по уровню доверия ГСЧС, СБУ и президенту Украины.

По приведенным в статье данным Rating Group, НАБУ доверяют около 52% украинцев, тогда как СБУ – 73%, Нацгвардии – 83%, а ГСЧС – 96%.

Еще более показательны оценки эффективности. По результатам исследования SOCIS, 59,4% респондентов считают работу НАБУ и САП неэффективной, а очень эффективной — только 5,1%. В то же время, согласно другому исследованию Rating Group, 42% опрошенных ничего не знают о деятельности САП.

"Интересно, о каком общественном доверии и поддержке говорят г-н Кривонос и Клименко?" — задает вопрос автор статьи.

По его мнению, руководство НАБУ и САП должно объяснить не только результаты своей работы, но и упреки в возможных злоупотреблениях внутри ведомств и обстоятельства обнародования резонансных расследований.

"Если их деятельность уже порождает недоверие и низкие показатели эффективности, возможно, пора что-то изменить?" — заключает автор.