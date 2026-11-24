Ручей впадает в Кирилловское озеро (бассейн Днепра)

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во вторник, 24 ноября, появился снимок реки Сырец в Киеве. На нём видно, как по каменистому руслу течёт мутная, почти белая вода.

Фото опубликовал в Facebook местный блогер Кирилл Степанец. На нем легко заметить неестественный, молочный, цвет воды.

На снимке от 24 ноября виден открытый участок русла Сырца

"СОС! Экологическая катастрофа на реке Сырец. Молочные реки, кисельные берега. Сливают неизвестную субстанцию. Все это потом попадает в Днепр", - написал Степанец.

Кирилл Степанец Источник: facebook.com/kir.stepanets

Место, где обнаружили загрязнение

Отметим, это не первое загрязнение Сырца. В ночь на 2 июля 2026 года после массированного российского обстрела нефтепродукты попали в реку, а оттуда – в Кирилловское озеро. Национальная академия наук Украины сообщила, что у выхода реки из коллектора возле Богатырской улицы слой нефтепродуктов достигал 5–7 см. Первые исследования выявили острую токсичность воды в озере для водных организмов.

О повторном незначительном загрязнении после ракетного удара 8 августа сообщила Государственная экологическая инспекция Столичного округа: к осмотру 10 августа заграждения восстановили, новых пятен не обнаружили.

После атаки дронов и пожара на промышленном объекте 22 сентября остатки нефтяной эмульсии попали в поверхностный сток. Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации сообщил о плёнке толщиной 0,5 микрона на Сырце.

Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки 19 ноября обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Киева, где находится Владимирский собор. Сооружение имеет интересную историю и овеяно легендами.