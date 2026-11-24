"Экологическая катастрофа": в Киеве вода в реке превратилась в "молоко" (фото)
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Ручей впадает в Кирилловское озеро (бассейн Днепра)
Во вторник, 24 ноября, появился снимок реки Сырец в Киеве. На нём видно, как по каменистому руслу течёт мутная, почти белая вода.
Фото опубликовал в Facebook местный блогер Кирилл Степанец. На нем легко заметить неестественный, молочный, цвет воды.
"СОС! Экологическая катастрофа на реке Сырец. Молочные реки, кисельные берега. Сливают неизвестную субстанцию. Все это потом попадает в Днепр", - написал Степанец.
Отметим, это не первое загрязнение Сырца. В ночь на 2 июля 2026 года после массированного российского обстрела нефтепродукты попали в реку, а оттуда – в Кирилловское озеро. Национальная академия наук Украины сообщила, что у выхода реки из коллектора возле Богатырской улицы слой нефтепродуктов достигал 5–7 см. Первые исследования выявили острую токсичность воды в озере для водных организмов.
О повторном незначительном загрязнении после ракетного удара 8 августа сообщила Государственная экологическая инспекция Столичного округа: к осмотру 10 августа заграждения восстановили, новых пятен не обнаружили.
После атаки дронов и пожара на промышленном объекте 22 сентября остатки нефтяной эмульсии попали в поверхностный сток. Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации сообщил о плёнке толщиной 0,5 микрона на Сырце.
Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки 19 ноября обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Киева, где находится Владимирский собор. Сооружение имеет интересную историю и овеяно легендами.