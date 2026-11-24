В торговых залах акционные товары обозначат специальными ценниками

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В супермаркетах "АТБ" в конце ноября покупатели смогут воспользоваться еще одной возможностью приобрести товары со значительными скидками. Специальное предложение охватит выбранные позиции, а размер экономии достигнет 55%.

Когда состоится последний этап акции "Каждая пятница – скидочная" и сколько времени будут действовать специальные цены, сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ-Маркет".

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В ноябре акцию проводят в четыре однодневных этапа

Финальный этап запланирован на пятницу, 27 ноября 2026 года. Скидки до 55% будут распространяться на отдельные товары и действовать только один день. Дополнительных условий для участия в акции нет.

В ноябре предложение разделили на четыре однодневных этапа. Предыдущие скидочные пятницы состоялись 6, 13 и 20 ноября, а 27 ноября покупатели получат последнюю возможность воспользоваться акцией в этом месяце.