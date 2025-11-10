Долго носил имя близкого друга Сталина: как этот украинский город называется сегодня

Это промышленный центр с богатой историей, прошедший путь от небольшого хутора до важного шахтерского города Донбасса.

Зализное – это не просто географическая точка на карте Донбасса. Это город, изменивший три имени, но так и не потерявший своей сути.

Здесь бастовали рабочие в начале XX века, здесь отказывались от советского наследия в 2016 году. А в 2024 году этот город снова оказался на передовой истории – теперь уже буквально. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

От хутора до шахтерского центра

История города началась в 1894 году, когда на карте появился хутор Нелеповский. Уже в начале XX века горняки Нелеповского рудника активно заявили о себе в забастовках и рабочих движениях 1905 и 1916 годов, показав силу организованности донецких шахтеров.

Советская власть утвердилась здесь в 1917 году. Знаковым событием стало прибытие в 1920 году Федора Сергеева (Артема), призвавшего шахтеров к восстановлению шахты после гражданской войны. После его гибели населенный пункт и шахту переименовали в честь революционера – с 1921 года хутор стал Артемовым, а в 1938 получил статус города.

Федор Сергеев ("Артем")

Новое название – новая идентичность

19 мая 2016 года в рамках политики декоммунизации Верховная Рада Украины переименовала Артемово в Зализное. Новое название не случайно – оно подчеркивает историческую связь города с железной промышленностью и шахтерским прошлым, одновременно символизируя освобождение от советского наследия и укрепление украинской национальной идентичности. Слово "зализное" также метафорически отражает характер города и его жителей – крепких, выносливых, способных преодолевать любые трудности.

Шахта "Южная", Железное

Современные вызовы

Зализное продолжает оставаться важным промышленным центром Донбасса, тесно связанным с угледобывающей отраслью. Железнодорожное сообщение и развитая инфраструктура поддерживают добычу и транспортировку угля и другой промышленной продукции.

Руины закрытой шахты имени Артема

Однако в 2024 году во время восстановленного наступления на Донецкую область российские вооруженные силы продвинулись в окрестностях Железного и других пригородных населенных пунктов Торецкой городской общины. Ситуацию подтверждали геолокационные видеоматериалы DeepStateMap.Live, фиксировавшие продвижение вражеских войск.

По данным Института изучения войны (ISW), 13 июля российские войска достигли центральной части Зализного. Россия официально заявила о взятии города 19 августа 2024 года. Эти боевые действия стали частью длительной борьбы за контроль над промышленным регионом Донбасса, что оказало серьезное влияние на инфраструктуру и жизнь местных жителей.

Символ борьбы и преодоления

История Зализного – это история промышленного города с богатым и сложным прошлым, символ борьбы рабочего класса, устойчивости в трудные военные времена и стремление к национальному самоопределению. Переименование города стало важным шагом по пути Украины к очищению от наследия советского прошлого и утверждению собственной идентичности в условиях современных вызовов.

Сегодня Зализное – это не просто точка на карте Донбасса, а живое свидетельство того, как промышленные города Украины преодолевают испытания истории, сохраняя свой характер и веру в будущее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, где до сих пор есть мавзолей врага Украины. Он родился в Османской империи, расцвел благодаря железной дороге и пережил все испытания ХХ века.