Название этому городу в Донецкой области дала Российская империя: как она менялась со временем (фото)

Город Славянск на Донетчине за время своего существования менял название несколько раз

Город был основан в 1676 году у реки Тор (ныне Казенный Торец). К началу 1677 года в нем уже проживало 245 семей, занимавшихся солеварением на торских (соленых) озерах, рыбалкой, охотой и торговлей.

Также не исключено, что название города могло происходить от кочевого племени торков, обитавших на этих землях раньше. Об этом рассказывает "Телеграф".

После захвата Крымского ханства Российская империя начала переименовывать ряд бывших крепостей и слобод в честь славян, чтобы подчеркнуть "славянскую принадлежность" юга Украины. В 1784 году город Тор был переименован в Словенск.

Железная дорога возле Славянска. 1885-1888 годы

Впоследствии официальной формой названия стал Славянск. Впрочем, потому, что топоним был ненормированным и воспринимался только на слух, в разных источниках город называли по-разному: Солеванск, Славянск, Славъянск, Славенск, Славьянск и т.д.

Железнодорожный вокзал в Славянске. Начало XX ст.

В 1920-х годах в документах употреблялось название Славянское, но в советских документах на русском языке закрепилось название Славянск, а соответствие на украинском — Слав'янськ.

Славянск на карте

В апреле 2014 года пророссийские боевики одним из первых городов Донбасса захватили Славянск. Бои шли до июля.

После демонтажа памятника Ленину

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину город страдает от вражеских обстрелов.

Один из домов в Славянске

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает название города Бахмут. История населенного пункта уходит в 1571 год.

Также "Телеграф" рассказывал о происхождении названия известного города Донбасса. Топоним сохранился еще со времен Запорожской Сечи, ведь после прихода советской власти населенный пункт так и не был переименован.