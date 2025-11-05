Почти 75 лет жил с именем советского генерала: как этот украинский город называется сегодня

Теперь он назван не в честь политического деятеля или идеологии, а в ключе аутентичной местной топонимики.

Багачево – это город, который хорошо знают в Черкасской области, хотя еще совсем недавно его упорно называли Ватутино. Шахтерское прошлое здесь сочеталось с современной жизнью небольшого украинского города, а недавнее переименование стало для многих темой для обсуждений.

Все началось с обычного буроугольного месторождения и рабочих бараков, но с годами Багачево постепенно выросло в самобытную общину с собственной историей и новым именем. "Телеграф" расскажет об этом подробнее

От Шахтинского до Ватутино: история города

Город на берегу реки Шполки в Звенигородском районе возник после Второй мировой войны как рабочее поселение "Шахтинское". Здесь разрабатывали буроугольное месторождение, используя немецкое трофейное оборудование – роторный экскаватор и отвальный мост длиной 300 метров.

В 1949 году поселение получило статус поселка городского типа и название Ватутино – в честь советского генерала Николая Ватутина. Именно под этим названием город существовал почти 75 лет, развиваясь как типичный шахтерский город с советской идентичностью.

Стелла города Ватутино

Ватутин стал известен благодаря участию в крупных операциях Красной армии, и в освобождении территорий Украины, в частности Звенигородского района во время Корсунь-Шевченковской операции в 1944 году. Однако до войны он участвовал в борьбе против армии Нестора Махно и повстанцев Холодного Яра, а также против остатков войск Украинской Народной Республики.

Путь к переименованию: декоммунизация шаг за шагом

Процесс переосмысления истории начался задолго до смены названия города. В 2016 году во время первой волны декоммунизации в Ватутино переименовали десятки улиц. Вместо советских названий появились имена украинских и исторических событий.

В 2022 году, уже во время полномасштабной войны, произошла вторая волна переименований. Город получил проспект Независимости, улицы Небесной Сотни, Леся Курбаса, Холодноярскую и многие другие названия, символизирующие украинскую идентичность.

Стела города Багачево

26 сентября 2024 года Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании города Ватутино в Багачево. Это стало логичным завершением многолетнего процесса деколонизации топонимического пространства.

Почему именно Багачево?

Новое название имеет глубокие исторические корни. Согласно исследованиям краеведов, город расположен вблизи урочища, издавна славившегося богатством растительного и животного мира. Люди, которые здесь селились, всегда имели "багато" – еды, урожая, природных ресурсов. Отсюда и происходит топоним "Багачево".

Выписка из постановления Верховной Рады о переименовании города

Также название Багачево для города неразрывно связано с железнодорожной станцией, которую здесь открыли еще в 1931 году. Именно станция Багачево стала транспортным узлом, через который проходит сразу несколько направлений – Цветково-Христиновка и Багачево-Дашуковка, последняя используется исключительно для грузовых перевозок. Исторически эта станция и ее имя были известны в регионе задолго до появления шахтерского поселения, поэтому возвращение городу названия "Багачево" – это не только декоммунизация, но и восстановление исторической топонимики, связанной с важной железнодорожной артерией Черкасщины.

Багачево сегодня: город с новой идентичностью

Город Багачев расположен в Звенигородском районе Черкасской области Украины. Оно лежит примерно в 12 километрах южнее районного центра – Звенигородки, и около 86 километров юго-западнее областного центра – Черкасс.

Современное Багачево – это город с населением более 20 тысяч жителей, активно развивающийся вопреки всем вызовам. Местный парк входит в природно-заповедный фонд – здесь проходят общественные мероприятия, растут десятки разных пород деревьев, а футбольный клуб "Ретро" прославляет город далеко за его пределами благодаря разноообразным турнирам.

Городской парк в Багачево

