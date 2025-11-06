Город железнодорожников восемь десятилетий носил имя героя советской пропаганды: как он называется сегодня

Этот небольшой украинский город с необычной историей расположен на берегу одной из самых чистых рек Европы

Сновск в Черниговской области – это не просто точка на карте Украины. Это место, где история переплетается с современностью так тесно, что прошлое можно потрогать руками. Самолет в гидропарке помнит холодную войну, а железнодорожная станция все еще бьется сердцем города, как и 160 лет назад.

Это город, который восемь десятилетий носил чужое имя, а затем вернул себе собственное. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

От рабочего поселка до города с историей

Сновск – административный центр городской общины в Корюковском районе Черниговской области с населением около 10,5 тысяч человек. Город возник в 1860-х годах под названием Коржовка как рабочий поселок при строительстве Либаво-Роменской железной дороги. Именно железная дорога определила судьбу этого населенного пункта на следующие полтора столетия.

Статус города Сновск получил в 1924 году. Уже тогда локомотивное депо и станция стали главными работодателями: треть взрослого населения работала на железнодорожных предприятиях. Кроме того, в городе действовали лесопильные заводы, мастерские пожарного оборудования и многочисленные торговые предприятия.

Железнодорожная станция Сновск

Возвращение настоящего названия

Не все знают, что Сновск в течение восьми десятилетий носил другое название. В 1935 году город переименовали в Щорс – в честь Николая Щорса, советского военного деятеля, ставшего героем советской пропаганды. Он родился именно в этом городе. Это переименование стало частью политики сотворения мифологизированных героев при формировании новой идеологии в СССР.

Выписка из постановления Верховной Рады о переименовании города

Справедливость была восстановлена в 2016 году в рамках декоммунизации. Верховная Рада Украины вернула городу историческое название Сновск, связанное с рекой Снов, на берегах которой он расположен. Для жителей это стало важным событием – возвращением культурных корней и исторической идентичности.

Древнерусский Сновск – бастион Черниговского княжества

Название "Сновск" известно еще со времен Киевской Руси. Древний Сновск, существовавший на территории современного Седнева, был укрепленной княжеской крепостью из X века. Первое летописное упоминание – 1068 год, когда возле Сновска произошло выдающееся сражение: князь Святослав Ярославич с небольшой дружиной разгромил многочисленное половецкое войско, остановив кочевников и защитив Черниговщину.

Иллюстрация с летописи, битва возле Сновска

В XII веке и позже город не раз становился ареной боев, а после монгольского нашествия в 1239 году был уничтожен. Археологи установили, что городище находилось в урочище Коронный Замок (поселок Седнев): площадь достигала более 30 гектаров, здесь найдены многочисленные артефакты, остатки валов и курганов.

МИГ-23 в гидропарке: символ города

Одна из самых ярких достопримечательностей Сновска – гидропарк с настоящим военным самолетом МИГ-23. Парк был создан в 1980-х годах на месте болота, привлекая технику и энтузиастов. Самолет привезли из соседней Городни, и он стал музейным экспонатом под открытым небом и настоящим символом города.

Самолет в парке Сновска

Сегодня гидропарк мог бы быть излюбленным местом отдыха горожан, где можно не только погулять на свежем воздухе, но и увидеть уникальный авиационный экспонат. Но, к сожалению, он оказался в заброшенном состоянии.

Природное богатство

В окрестностях Сновска расположено 27 заповедных урочищ, являющихся региональным рекордом, также на территории общины есть 65 водохранилищ общей площадью около 296 гектаров. Научно подтверждено, что вода Снова содержит беспрецедентно высокое содержание йода, что придает ей уникальность и усиливает статус экологической гордости для местных жителей. Эти природные особенности обеспечивают благоприятные условия для сохранения биоразнообразия и качественного отдыха в регионе Черниговщины.

