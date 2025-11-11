Процесс декоммунизации, начатый в 2016 году, стал актом исторической справедливости для этого города

Только в Украине в советское время сотни населенных пунктов были переименованы в честь большевистских вождей и советских деятелей. Карта страны превратилась в своеобразный пантеон коммунистической идеологии: Днепропетровск, Кировоград, Артемовск, Комсомольск, Красноармейск… Эти названия должны были стереть память о настоящей истории, об украинских корнях городов.

Один из таких городов – Должанск на Луганщине, почти восемь десятилетий носивший имя Якова Свердлова, организатора красного террора. Но история этого края гораздо древнее и интереснее советской топонимики. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

История Должанска – это история края, где пересекались судьбы кочевых и оседлых земледельцев, где выплавлялся металл и добывался уголь, где переплелись драматические события XX века. Сегодня этот город в Луганской области является символом устойчивости украинского народа и его стремления к сохранению национальной идентичности.

От каменного века до половецких степей

Первые следы человеческого присутствия на этих землях датируются периодом палеолита – 100-70 тысяч лет назад. Археологи обнаружили стоянки первобытных людей в районах рек Бургуста, Талова и Кундрюча, в балке Мурзиний, селах Новоборовицы и Зимовники.

Провальская степь издавна привлекала кочевников. Здесь проходили киммерийцы, скифы, сарматы, печенеги. Особенно долго в этих краях жили торки, которые оставили после себя курганы-могильники и величественные половецкие бабы – уникальные памятники сакрального искусства, до сих пор поражающие своей монументальностью.

Провальская степь

В начале XIII века монголо-татарская орда разорила край, уничтожив большинство степного населения, а затем вторглась на земли Киевской Руси. Огромная территория от Дона до Днепра в век превратилась в "дикое поле" – безлюдный простор между цивилизациями.

Возрождение: возвращение украинцев

Новая история края начинается в конце XV века, когда на Северский Донец и Дон стали переселяться крестьяне из украинских земель и казаки из Правобережной Украины. В середине XVI века здесь появляются козаки, а настоящее массовое поселение начинается после Переяславского Совета 1654 года.

Первые населенные пункты в районе возникли в XVIII-XIX веках. Поворотным моментом стала экспедиция 1721 года, организованная по приказу Петра I. Петербургская Бергколлегия во главе с Григорием Капустиным исследовала недра региона в поисках "горючего камня". Уголь был найден, хотя промышленная добыча началась значительно позже. Лишь начиная с 1870 года открываются первые шахты, связанные с развитием Сулинского чугунолитейного завода. В 1908-1911 годах возникают крупные рудники, становящиеся экономической основой региона.

Советское время: от Должанска до Свердловска

В 1920 году рудники объединили в Должанское рудоуправление. В 1938 году Президиум Верховного Совета СССР провел административную реформу: был создан Должанский район в составе Ворошиловградской области, а город был переименован в честь советского деятеля Якова Свердлова.

Стелла города Свердловск

Под названием Свердловск город существовал почти восемь десятилетий – до 2016 года. Свердлов известен как один из организаторов большевистского переворота (Октябрьская революция), разгона Учредительного собрания, массовых репрессий и "раскозачивания".

Возврат к корням

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины официально утвердила новое название города – Должанск. Переименование стало частью процесса декоммунизации и символизировало возвращение к историческим украинским традициям и топонимам. В 2003 году город получил новые официальные символы: герб и флаг.

Новый флаг Довжанска

Новые испытания

Весной 2014 г. город вместе с частью Луганской области оказался под контролем пророссийских боевиков, что создало новые социальные и экономические вызовы для общины. Однако историческая память об украинских корнях города остается живой.

Должанск – это территория с глубокими традициями и богатым культурным наследием. И, несмотря на все испытания, она остается неотделимой частью Украины и символом устойчивости украинского народа.

