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Могилу принцессы Дианы почти каждый день посещает один и тот же человек: кто он и где она похоронена (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Кто каждый день посещает могилу принцессы Дианы и как она выглядит Новость обновлена 17 октября 2024, 13:20
Кто каждый день посещает могилу принцессы Дианы и как она выглядит. Фото Колаж "Телеграф", Getty Images

Похоронена принцесса Диана на острове посреди озера

С момента трагической гибели принцессы Дианы прошло почти 30 лет, но родной брат Чарльз Спенсер продолжает ежедневно посещать ее могилу. Место, где похоронена Леди Ди, скрыто от посторонних глаз и остается глубоко личным для членов ее семьи.

В выпуске программы Good Morning Britain, как передает Mirror, Чарльз признался, что хранит память о своей старшей сестре, продолжая ежедневно посещать ее последнее пристанище в фамильном поместье Элторп. Несмотря на то, что с дня трагедии прошло 27 лет, Чарльз по-прежнему испытывает боль утраты.

Родной брат принцессы Дианы рассказал, что недавно одна из ее близких подруг также посетила ее могилу, это вызвало у него теплые чувства. Место, где похоронена Леди Ди, находится на острова посреди декоративного озера, поэтому посетить его можно только на лодке и сделать это разрешается только близкому кругу людей.

Могила принцессы Дианы
Место, где похоронена принцесса Диана

В своих мемуарах принц Гарри рассказал, что ранее к острову вела мостовая дорога, но ее убрали, чтобы обеспечить его матери приватность и предотвратить незаконные вторжения на территорию. Это решение приняли с целью сохранить покой принцессы Дианы.

Могила принцессы Дианы
Место, где похоронена Леди Ди, скрыто от посторонних глаз

Отметим, что младший брат Дианы Чарльз Спенсер унаследовал семейное поместье Элторп после смерти своего отца в 1992 году. Теперь он там живет со своей третьей супругой и дочерью.

Принцесса Диана
Принцесса Диана и Чарльз Спенсер с их отцом

"Телеграф" писал ранее, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не надели на свадьбу тиару принцессы Дианы. Стала раскрыта тайна.

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