Это – не игрушки. Почему главный раввин просит хасидов не ехать в Украину

Почти 20 лет назад власти Умани уже просили организовать цивилизованный прием паломников

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани ежегодно стоит нервов руководству хасидской общины Украины, которое призывает паломников не ехать на Черкасщину во избежание провокаций и возможных жертв, вызванных войной России против Украины.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Посольство Ирана в Киеве до сих пор работает, как это может быть? – главный раввин Украины об оси зла, потере сына и небоскребах в Умани, ч. II".

– Я призывал [паломников] по израильскому телевидению, по радио не ехать в Украину, потому что здесь война и могут быть провокации. Но меня никто не слушал из числа паломников и они ехали еще больше. Я не могу взять на себя ответственность за то, что может быть, это не игрушки, это серьезная, страшная война, – говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он рассказал, что в 2005 году выступал в мэрии в Умани и просил организовать цивилизованный прием паломников.

– Умань не может принять такое количество паломников. Маленький "пятачок" [на кладбище вокруг могилы ребе Нахмана], инфраструктуры нет. У меня было много идей, но я понял, что никто не заинтересован создать там что-то цивилизованное… Я пытался, многое сам сделал, но потом разочаровался и перестал этим заниматься. В Умани можно было построить небоскребы и сделать все цивилизованно… Никто не заинтересован. К сожалению. Поэтому и случаются стычки или какие-то проблемы, потому что нет системы, – сожалеет Моше Асман.

Он признал, что уманцы зарабатывают много денег на приеме хасидов, что хорошо для государства и города, однако отметил:

– Если бы я руководил Уманью, то многое переделал бы и улучшил и все перестроил диаметрально. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

Напомним, "Телеграф" писал о космических ценах на Рош га-Шана и сколько Умань зарабатывает на хасидах.