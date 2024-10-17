У некоторых украинцев могут забрать до 20% пенсии: кто под угрозой

Кому нужно приготовиться

У некоторых пенсионеров могут забрать выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) установил четкие правила для получателей пенсий. Трудоустройство или увольнение пенсионера требует своевременного информирования ПФУ.

Несоблюдение этих требований может привести к финансовым последствиям для пенсионеров. Об этом сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда.

ПФУ требует от пенсионеров сообщать о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней. Этот срок начинается с момента пришествия конфигураций в трудовом статусе лица. Своевременное информирование обеспечивает корректное начисление пенсионных выплат.

Несообщение или запаздывание об изменениях в трудовом статусе приводит к незаконным выплатам. ПФУ рассматривает такие случаи как основания возврата чрезмерно выплаченных средств.

Компенсация чрезмерных выплат может производиться двумя путями. Первый – добровольный возврат средств пенсионерам. Второй – принудительное изъятие ПФУ до 20% от пенсии до полного погашения переплаты. Выбор метода зависит от готовности пенсионера сотрудничать с ПФУ.

Информирование ПФУ касается не только начала трудовой деятельности. Пенсионеры должны сообщать и об увольнении с работы или прекращении предпринимательской деятельности. Такие сообщения могут оказать положительное влияние на размер пенсии из-за начисления специальных надбавок.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каком условии можно получить пенсию за полгода одним платежом. Такую возможность имеют те граждане, которые решили уехать за границу на постоянное место жительства.