Как обжаловать штраф за необновление данных и насколько это реально

Можно попытаться доказать отсутствие вины

Военнообязанные граждане должны были обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования до 16 июля. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Однако адвокат Елена Воронкова из адвокатского бюро Ивана Хомича отмечает, что такие штрафы можно обжаловать, хотя процесс достаточно сложен и зависит от ряда факторов. Пишут "Факты".

Если военнообязанный мужчина не обновил свои данные, то ТЦК может составить протокол о нарушении военного учета. Штрафы за такие нарушения варьируются от 17 до 25 тысяч гривен, однако обжаловать их можно. Обратившись к адвокату, можно попытаться доказать отсутствие вины или происшествия административного правонарушения.

"Хотя лично я не видела пока постановлений, которыми бы, по результату рассмотрения дела на месте, лицо не было привлечено к административной ответственности. В то же время встречала положительные судебные решения, которые были приняты по результату обжалования таких постановлений о признании лица виновным", — отметила юрист.

Ключевые основания для обжалования штрафа:

Неправильное оформление протокола . Нередко штрафы отменяются по небрежному оформлению протоколов и постановлений об административной ответственности.

. Нередко штрафы отменяются по небрежному оформлению протоколов и постановлений об административной ответственности. Недостаточная доказательная база со стороны ТЦК. Одно из основных оснований для обжалования — отсутствие доказательств со стороны ТЦК о том, что они не могли получить необходимую информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов через электронные реестры. Если есть возможность получения таких данных без участия гражданина, его привлечение к ответственности не является правомерным.

со стороны ТЦК. Одно из основных оснований для обжалования — отсутствие доказательств со стороны ТЦК о том, что они не могли получить необходимую информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов через электронные реестры. Если есть возможность получения таких данных без участия гражданина, его привлечение к ответственности не является правомерным. Отсутствие состава административного правонарушения. Если у гражданина были уважительные причины для необновления данных или обстоятельства, исключающие ответственность, это также может стать основанием для закрытия дела.

Адвокат отмечает важность человеческого фактора в судебных решениях. Судьи могут принимать разные решения на основе своих внутренних убеждений, даже если обстоятельства дела похожи. Поэтому результат рассмотрения дела может быть разным.

Напомним, если гражданин не согласен со штрафом, он имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Однако многие предпочитают уплатить штраф, чем тратить время на судебные процессы. По словам юристов, суды довольно часто отменяют такие штрафы, однако отсутствие единой позиции Верховного Суда усложняет этот процесс.

Также специалисты права отмечают, что территориальные центры комплектования часто ошибаются при наложении штрафов из-за постоянных изменений в инструкциях.

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