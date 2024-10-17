Космическая аренда жилья во Львове: сколько стоит снять квартиру в центре города

Чем ближе Площадь Рынок, тем дороже

В Украине постепенно растут цены не только на пищевые продукты, но и на аренду жилья. Особенно это заметно в западных областях, в частности, во Львове.

Так, по данным одного из порталов для поиска жилья, во Львове можно арендовать квартиру на длительный срок за 10 тысяч грн и дороже. В основном, двух- или трехкомнатные квартиры стоят в месяце от 15 до 20 тысяч грн.

Отмечается, что чем ближе жилье к центру города или достопримечательности, тем оно дороже. В новых ЖК или новостройках аренда квартиры в месяц стоит от 20 тысяч, но цена зависит от качества ремонта.

То есть, если считать первый и последний месяц аренды, оплату риелтора, то в среднем, чтобы снять жилье во Львове, нужно заплатить от 30 тысяч грн за один раз.

Также есть возможность арендовать жилье посуточно на несколько дней. В таком случае, на портале по поиску объявлений, большинство предложений стартуют в цене от 1 000 грн за сутки. При этом некоторые арендодатели могут потребовать залог, возвращаемый при выполнении условий договора.

Однако можно найти и бюджетные варианты жилья, но дальше от центра города, за 500-800 грн в сутки. Во время посуточной аренды следует обращать внимание, что на праздники или выходные цены могут быть в разы выше.

Напомним, что в Киеве по космическим ценам сдают жилье с бомбоубежищем в доме. Ценовой диапазон таких квартир от 33 тысяч гривен до 4500 долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком районе Киева можно найти самые дешевые варианты аренды квартир на долгий срок.