В Москве заметили автомобиль с украинскими номерами: кому он может принадлежать (видео)

Его владелицей может быть жена экс-регионала

В сети распространяется видео с автомобилем Toyota Camry, который едет по улицам Москвы. Оно интересно тем, что этот автомобиль имеет украинский номерной знак.

Так, на автомобиле установлен номер "КИ0008ВР". По информации одного из сервисов по поиску авто, машина с таким номером была зарегистрирована в 2020 году в поселке Чабаны Киево-святошинского района Киевской области.

"Телеграф" узнал, на кого зарегистрирован этот автомобиль. По данным наших источников, это Киризлиева Татьяна Валентиновна.

Согласно данным реестра YouControl, на человека с такой фамилией и именем в 2010 году был зарегистрирован ФОП. В контактной информации указан дом на улице Машиностроителей в поселке Чабаны Киево-святошинского района Киевской области.

Стоит отметить, что эта женщина — полная тезка жены бывшего председателя Чабановского сельского совета Александра Киризлиева. В его декларации за 2019 год женой указана Киризлиева Татьяна Валентиновна.

Что известно о Киризлиеве

С 2015 по 2020 год Киризлиев был председателем Чабановского сельского совета, возглавлял местную ячейку "Партии регионов". По данным Службы безопасности Украины, накануне 24 февраля 2022 года он тайно уехал в Россию через третьи страны.

В СБУ отмечали, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Киризлиев обзванивал своих подчиненных и призвал их не вступать в местные отряды теробороны и не сопротивляться россиянам. В 2023 году он получил подозрение об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу России. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.