Как зимой: Львов в ближайшие дни накроют заморозки

Синоптики рассказали, какой будет погода 17-22 октября

Во Львове по ночам уже начались минусовые температуры и заморозки, в ближайшие дни в это время будет еще холоднее. Столбики термометров будут падать до -3 градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что подобная погода продлится всего несколько дней, а затем наступит потепление.

Уже 17 октября ночью температура воздуха опустилась до -1 градуса. В последующие три дня ожидается до -3. Днем этом днем будет до +12.

Отмечается, что 17,18 октября и, как минимум, до 22 числа, в городе будет облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.

Что интересно, несмотря на стабильные ночные морозы, днем будет становиться теплее. 19 октября будет до +12, а 20 октября — уже +13 градусов.

Потепление придет 21 октября. В этот и на следующий день ночью будет до +3 градусов, а днем — до +15.

К слову, суточные температурные минимумы во Львове зимой составляют около -4 °C, редко опускаясь ниже -16 °C или превышая 3 °C. Уже в октябре температура будет -3 градуса, что практически является зимним минимумом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ухудшится погода в октябре.