Пакистан унизил Россию, вызвав в истерику в РФ

Сборная РФ так и не нашла, с кем сыграть в октябре 2024 года

Полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов обвинил сборную Пакистана в неуважении к России. Пакистан на уровне правительства отказался играть с Россией в октябре 2024 года, из-за чего сборная РФ провела тренировку с детьми.

Соответствующий комментарий Глебова приводит "Р-Спорт". Футболист считает, что Пакистан унизил Россию, а играть с командой этой страны — несолидно.

"Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили "восьмерки", что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет.

(Играть с пакистанцами) – звучит не очень. Поэтому и говорю, что лучше провести две-три тренировки с ребятишками. Глобально для всех больше пользы, чем играть с Пакистаном", – сказал Глебов.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде играть с россиянами, после чего опустил РФ ниже плинтуса, предложив сыграть с "неофициальной сборной".