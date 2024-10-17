Могилу принцеси Діани майже кожен день відвідує одна й та сама людина: хто це і де вона похована (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1685
Принцеса Діана похована на острові посеред озера
З моменту трагічної загибелі принцеси Діани минуло майже 30 років, але рідний брат Чарльз Спенсер продовжує щодня відвідувати її могилу. Місце, де похована Леді Ді, приховано від сторонніх очей і залишається глибоко особистим для членів її сім’ї.
У випуску програми Good Morning Britain, як передає Mirror, Чарльз зізнався, що зберігає пам’ять про свою старшу сестру, продовжуючи щодня відвідувати її останній притулок у фамільному маєтку Елторп. Попри те, що з дня трагедії минуло 27 років, Чарльз, як і раніше, зазнає болю втрати.
Рідний брат принцеси Діани розповів, що нещодавно одна з її близьких подруг також відвідала її могилу, що викликало в нього теплі почуття. Місце, де похована Леді Ді, знаходиться на острові посеред декоративного озера, тому відвідати його можна тільки на човні й зробити це дозволяється лише близькому колу людей.
У своїх мемуарах принц Гаррі розповів, що раніше до острова вів міст, але його прибрали, щоб забезпечити його матері приватність і запобігти незаконним вторгненням на територію. Це рішення ухвалили з метою зберегти спокій принцеси Діани.
Зазначимо, що молодший брат Діани Чарльз Спенсер успадкував сімейний маєток Елторп після смерті батька в 1992 році. Тепер він там живе зі своєю третьою дружиною та донькою.
"Телеграф" писав раніше, чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл не одягли на весілля тіару принцеси Діани. Стала розкрита таємниця.