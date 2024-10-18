Сначала пела на украинском, а потом призналась в любви Путину: где сейчас и что говорит о войне Елена Ваенга (фото, видео)

Украинка наказала исполнительницу российского шансона в Израиле

Известная российская певица Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) оказалась путинисткой. В отличие от своей коллеги по сцене Наргиз Закировой, которая поддержала украинцев в войне с Россией, Ваенга заступилась за российского диктатора.

47-летняя исполнительница не просто так оказалась в "Миротворце". Узнайте, что говорит о войне Елена Ваенга и как украинка смогла добиться отмены концертов звезды российского шансона в Израиле.

Что известно об Елене Ваенге

Хрулева родом из Мурманской области. Увлекалась музыкой с детства. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и изучала актерство. Начала музыкальную карьеру как автор песен, а в конце 1990-х годов окончательно перебралась в Санкт-Петербург.

Приобрела славу в середине 2000-х годов. Среди хитов Ваенги: "Желаю", "Курю", "Абсент", "Шопен", "Аэропорт". Известна как исполнительница лирического шансона. Не раз выступала в Кремлевском дворце.

Что говорит о войне Елена Ваенга

В 2015 году, уже после аннексии Крыма и начала АТО, выступила в беларусском Витебске на "Славянском базаре", где заявила о любви к Украине. Среди зрителей Ваенга увидела людей с сине-желтыми флагами и исполнила украинскую песню "Ой чий то кiнь стоїть".

"Вильна Украина! Дорогая, любимая Украина! Спасибо, что приехали! Дай вам Бог здоровья, всего вам самого-самого хорошего. Но я хочу, чтобы у вас наступил мир. Я вас очень люблю и люблю вашу страну!" — сказала тогда со сцены певица.

Еще в 2012 году россиянка с этой же композицией выступила в Полтаве. Параллельно она поддерживала Путина во время его президентской компании, приняв участие в видеоролике из серии "Почему я голосую за Путина".

В 2016 году Елена Ваенга гастролировала в оккупированном Россией Крыму, в том числе выступала в Севастополе на День города. После этого попала в базу данных "Миротворец".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ваенга написала в соцсетях, что пока воздерживается от комментариев. Однако уже в мае певица в интервью Ксении Собчак заявила о поддержке Путина. Также успела обвинить во всем США.

"Я очень боюсь, что с ним что-то случится. Я животным страхом боюсь этого. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека… Для меня "дом подожгла" Америка", — ляпнула путинистка.

Ваенга - частая гостья в оккупированном Крыму. Фото: instagram.com/vaengaofficial

С 31 мая по 4 июня 2022 года концерты Елены Ваенги в израильских городах были отменены. Этого добилась украинская активистка Анна Жарова.

6 января 2023 года Украина включила артистку в санкционный список лиц, которые открыто призывают к агрессивной войне, оправдывают и считают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, а также временную оккупацию украинских территорий.

На странице в Инстаграме Елена Ваенга поздравляет с Днем народного единства и получает критику за поддержку войны в Украине. К поздравлению Путина с днем рождения артистка отключила комментарии.

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