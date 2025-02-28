Трамп поднимает ставки для России: политолог указал украинцам на важный момент

Эксперт рассказал о неожиданной позиции Трампа по отношению к Украине

В переговорах по окончанию войны в Украине появились новые аспекты, заслуживающие внимания. В частности, полное отсутствие ультиматумов со стороны новой американской администрации по поводу переговоров с Россией.

Политолог Олег Саакян в интервью ютуб-каналу Telegraf UA рассказал о текущей ситуации в переговорах между Украиной и США, встрече Стармера и Зеленского с Трампом, а также о недавних переговорах делегаций США и РФ в Стамбуле.

"Трамп уже после финализации соглашения сказал, что это замечательное соглашение и оно необходимо, чтобы Украина была способна и дальше вести войну. Первая галочка уже не о том, чтобы Украина садилась за стол переговоров или чтобы Украина что-то сдавала", — отметил политолог.

"Он заявил, что будет пытаться добиться лучшего соглашения, в частности для Украины, чтобы Украина вернула еще определенные свои территории. Чтобы это соглашение было как можно лучше для Соединенных Штатов и для Украины. Он акцентировал еще и на том, чтобы произошло еще возвращение территории. Он уже поднимает ставки в диалоге с Россией".

Эксперт также обратил внимание на отсутствие ультиматумов со стороны США: "Назовите, какие требования Соединенные Штаты сейчас выставили Украине относительно сидения за стол переговоров с Россией? России — знаем: прекращение любой агрессии. Было о мобилизации, но о чем мобилизация? О том, чтобы сдаваться? Было о выборах?"

"В ближайшее время может она восстановится, но сейчас уже две недели не говорят об этом активно", — комментирует Саакян выпады Трампа в сторону Зеленского по поводу необходимых выборов.

Были разговоры о двустороннем договоре между США и Украиной. А после российско-украинской войны Трамп рассказывал, что он будет заключать договор, что будут садиться договариваться. Он сажает стороны за стол, но по Украине никакого ультиматума он не ставил", — подчеркнул Саакян.

Политолог отметил, что многие ожидали, что Трамп сразу поставит ультиматум: "Оружие не дам, того не сделаю, Starlink закрою, садитесь за стол, сдавайте территории". Саакян говорит, что это должно было бы всех натолкнуть на размышления, что эта упрощенная модель в поведении Трампа, которую называют катастрофической, не клеится.

"Я не готов сейчас сказать, какие мотивы у Трампа. У меня есть предположения, но с Трампом мы не можем быть уверены ни в чем. Но давайте не будем уверены и в катастрофических сценариях, и не хоронить себя раньше времени, когда все факты свидетельствуют о том, что явно все движется не туда", — подытожил Олег Саакян.

Также ранее "Телеграф" писал, что в переговорах с Россией есть две "красные линии". На какие уступки может пойти Украина.