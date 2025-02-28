Гарантии безопасности от США уже есть? Шмыгаль сообщил интересную информацию — нардеп

Денис Шмыгаль говорит, что гарантии есть

Гарантии безопасности от США для Украины могут быть уже прописаны. Такой вывод можно сделать из ответа премьер-министра Дениса Шмыгаля на вопросы депутата Алексея Гончаренко. Это происходит несмотря на предварительные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, поскольку эту ответственность должна взять на себя Европа.

Информацию об ответе Шмыгаля опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. Он сообщил, что обратился к главе правительства по вопросам соглашения, которое планируют подписать в США.

Депутата интересовало, что предусматривает это соглашение, какие следующие шаги по его выполнению, принцип работы Фонда и, конечно, гарантии безопасности. Гончаренко также выразил возмущение тем фактом, что документ стал доступен через средства массовой информации, а не через официальные каналы.

По словам нардепа, премьер-министр в ответ заявил, что "гарантии безопасности от США уже есть". "Это очень интересно", — отметил Гончаренко. "Вклад США будет в трех видах: финансовом, безопасном, экономическая помощь", — цитирует нардеп Шмыгаля.

Также Гончаренко отметил, что, по его мнению, премьер-министр Украины путает гарантии безопасности и соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Шмыгаль также отметил, что документ является рамочным соглашением, которое касается предстоящего полноценного соглашения. По его словам, текст рамочного соглашения был опубликован. Однако Гончаренко отрицает это утверждение, отмечая, что документ стал известен только благодаря публикации в медиа.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что соглашение о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности. Однако документ "кажется достаточно выгодным соглашением для обеих сторон".