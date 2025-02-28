Когда Зеленский встретится с Трампом: в Вашингтоне назвали точное время

Также Трамп прокомментировал ряд своих предварительных заявлений

Переговоры Украины и США сегодня, 28 февраля, пройдут в Вашингтоне. Туда уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает "Голос Америки".

Трамп отметил, что встреча начнется в 11 утра по Вашингтону (в 18:00 по Киеву). Американский президент отметил важность этих переговоров. Также Трамп высоко оценил мужество украинского народа и выразил уважение Зеленскому.

"Я уважаю президента Зеленского, украинцы бились очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезно", – сказал Трамп.

В преддверии встречи американский президент заявил, что считает Владимира Зеленского лучшим президентом Украины.

По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены продолжить сотрудничество с Украиной. "У меня хорошие отношения с ним, хотя они немного обострились из-за вопроса финансирования Украины. Он уже на пути в США и мы подпишем соглашение вместе", – подчеркнул Трамп.

Также появилась реакция президента США на вопросы журналистов по поводу его предварительного заявления о Зеленском. Когда Трампа спросили, до сих пор ли он считает украинского лидера "диктатором", американский президент ответил: "Говорил ли я это? Я не могу поверить, что мог бы такое сказать".

Ранее Трамп действительно назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что украинскому президенту "лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны". Также американский лидер заявлял о якобы низком рейтинге Зеленского среди украинцев — всего 4%.

Напомним, Трамп заявил о двух возможных сценариях развития боевых действий в Украине. По его мнению, важно сначала добиться прекращения огня в Украине как базы для дальнейших переговоров.