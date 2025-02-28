Трамп не собирался договариваться с Россией без Украины — балканский конфликтолог о тонкостях переговоров

Страна, чья судьба решается, имеет только одного настоящего партнера в этом процессе — себя

Когда президент США Дональд Трамп заходит в переговорную комнату, все знают, что будет шоу. Требования, которые шокируют оппонентов, заявления, которые кажутся абсурдными, и жесткое давление — это не просто характер, это тщательно продуманная стратегия.

Как Украине справиться с конфликтом, когда мы имеем дело с Трампом? Можем ли использовать подобный стиль для защиты своих интересов?

Ответы на эти вопросы "Телеграфу" дал Горан Лоянчич – сербский конфликтолог, что более 12 лет работал консультантом норвежского Центра имени Нансена и разрабатывал программы миротворчества на Балканах.

В 1999 году он основал в Сербии первую межэтническую двуязычную радиостанцию "Контакт", стремясь объединить сербов и албанцев в регионе. Однако власти быстро прекратили ее деятельность, ведь она работала в условиях гражданского конфликта. А потом началась война. Поэтому эксперт по межнациональному диалогу сосредоточился на работе с сообществами, разделенными конфликтом.

После аннексии Крыма Российской Федерацией, Горан Лоянчич неоднократно приезжал в Украину проводить тренинги для сообществ и организаций, которым было важно искать диалог.

"В Белом доме продавец недвижимости"

Первое, что стоит отметить – Дональд Трамп по сути, является продавцом недвижимости, бизнесменом, открывшим для себя политику на закате своей профессиональной карьеры. Он ведет переговоры так, как это делают корпоративные управленцы, которые имеют позицию силы. Они ставят на переговорный стол невозможные и потрясающие требования в качестве начальной точки, а затем корректируют ее в процессе переговоров.

И как говорит в комментарии "Телеграфу" конфликтолог, украинский вопрос не единственный, который Трамп запустил таким образом в первые недели своего президентства.

Он занял такую же позицию в ряде других сфер, имеющих значение для внешней политики США. Это не только о тактике переговоров, но и об общей стратегии его президентства, обещаниях на выборах и о том, как он стремится быть воспринятым американцами.

— По какой-то странной причине, выходящей за пределы моего понимания, большая часть его избирателей верит, что американцы — это величайшая нация на планете, живущая в самом лучшем государстве на планете. И таким поведением Трамп фактически ориентируется на это восприятие, представляя себя президентом, который будет поддерживать и показывать миру это величие, считает эксперт.

Однако анализировать сильные и слабые стороны подхода Трампа в переговорах вряд ли получится.

— Это не что-то необычное, когда переговоры начинаются с максимальных требований, а затем со временем стороны находят компромиссное решение, которое подходит всем. Это, по сути, стандартная переговорная тактика, основанная на предположении, что другая сторона начнет с высоких требований, — рассказывает эксперт по межнациональному диалогу.

"Трамп игнорирует глубокие последствия своих решений"

Но есть еще один аспект, на который нужно обратить внимание, говорит Горан Лоянчич.

— Корпоративные переговоры обычно имеют дело только с одной ценностью — качеством достигнутого договора. Почти все последствия таких переговоров сводятся к заключенному контракту. Вы заключаете сделку, а затем двигаетесь дальше. А политические переговоры гораздо сложнее в контексте последствий. Их результат может и будет определять будущую социальную динамику и глубокие исторические последствия, — отмечает специалист в переговорах.

Конфликтолог отдельно подчеркивает, что "никогда не видел ни одной из сторон, входящих в войну, чтобы защитить свое "право быть неправым".

— Каждый, кто идет на войну, считает свои причины правильными и имеет собственное видение того, что нужно защищать. Когда две противоположные "правды" сталкиваются, вопрос результата влияет не только на наши интересы, но и на саму ткань нашей идентичности. — говорит Горан Лоянчич. — Поэтому когда вы отказываетесь или уменьшаете свои права, в определенном смысле вы отказываетесь или уменьшаете часть себя.

Горан Лоянчич: «Не думаю, что Трамп это понимает — для него это только вопрос соглашения, с которым украинцы должны научиться жить»

Очевидно, что другие партнеры не поддерживают неуклюжую тактику переговоров Трампа, и есть доказательства того, что Украина и ЕС пытаются противодействовать ей. Хотя, не соглашаться и иметь возможность реализовать это несогласие — это разные вещи.

"США и ЕС идут разными путями, но их беспокоит только свое место за столом переговоров"

Насколько Украина уязвима к тактике Трампа, зависит от того, как украинское руководство понимает это изменение в американской политике.

— На мой взгляд, будет ошибкой верить, что это произошло только из-за смены в Белом доме. По крайней мере, в течение года США потеряли интерес к дальнейшему ведению войны в Украине и хотят ее завершить, Трамп просто возглавляет это чувство своим агрессивным и грубым способом. Как глобальное государство, США рассчитывают плюсы и минусы, которые они получают от этой войны, их мало волнует, как их решение влияет на Украину или кого-то другого. Я понимаю, что это звучит цинично, но это реальность, — отметил конфликтолог Лоянчич.

Он обращает внимание, что в отличие от Европы, которая видит в России угрозу своей безопасности, США воспринимают Россию как игрока на международном шахматном поле. Так что им не нравится, что Россия слишком сближается с великими государствами на востоке, особенно с Китаем.

Поскольку Кремль очевидно не отказывается от идеи завершить войну, украинским лидерам придется решить, готовы ли они быть частью попыток достичь хотя бы прекращения огня, даже если эти попытки начались с ошибочного шага, или же отвергнуть их.

— Несмотря на распространенное мнение, Трамп никогда не собирался заключать соглашение с Россией без участия Украины. Было наивно верить, что его аналитические центры были столь глупы и безответственны. Встречи, которые у представителей Трампа недавно имели с российскими коллегами, являются обычной практикой в переговорах, ведь стороны конфликта и потенциальные посредники должны решить свои вопросы перед началом основных переговоров, если они стремятся создать доверие для честного диалога, — говорит эксперт.

По его словам, реакция ЕС на эти встречи не имеет ничего общего с присутствием Украины за этим столом. Их беспокоит их место.

— И это должно их беспокоить. Реальная проблема для Украины состоит в том, что больше нет единого фронта ее сторонников. Худший сценарий для Украины — когда разница между США и ЕС углубляется до уровня структурного несогласия, потому что тогда Украина будет вынуждена сделать невозможный выбор между бывшими союзниками. Я очень надеюсь, что этого не случится, ведь это будет именно ситуацией, в которой Украина станет чрезвычайно уязвимой, — говорит Горан Лоянчич.

Сербский конфликтолог выразил надежду, что США и ЕС поймут, что их главная цель — лучше защитить интересы Украины, но он не слишком оптимистичен в этом.

"Правый не всегда победит и победа невозможна без компромиссов"

Как Украина должна вести переговоры со странами, имеющими большую экономическую и военную мощь? Как эффективно сопротивляться давлению и ориентироваться в конфликтах, когда мы на более слабой стороне, но при этом правда и закон на нашей стороне? Эти вопросы на миллион долларов, говорит Лоянчич.

Здесь есть две сферы, требующие внимания.

Во-первых, Украина не сможет полностью противостоять давлению со стороны "великих игроков".

— Страны на международной арене могут быть субъектами или объектами, когда вы делегируете часть своей субъектности внешнему партнеру, вы приближаетесь к тому, чтобы стать объектом в чьих-то играх за власть. Конечно, это не вина украинцев. Из-за геополитической реальности некоторые страны могут оказываться в этой опасности время от времени. Поэтому Украина должна спросить себя, чего она хочет, и сформулировать эти желания в виде "красных линий" в переговорах, не подлежащих обсуждению точек самостоятельно, — говорит специалист.

По его словам, на самом деле не важно, как США или ЕС относятся к этому, в конечном итоге это Украина страдает, это украинцы погибают, это украинское государство разрушено. Поэтому именно Украина должна иметь последнее слово в том, что приемлемо, а что нет.

— Но вот в чем проблема: как только переговоры начинаются, ваш враг/оппонент становится партнером в переговорах, и этот переход может быть очень болезненным для восприятия. Давать уступки врагу – это тяжелое испытание для населения, травмированного навязанной войной, и это создает ощущение, что все трудности, трагедии и усилия были напрасны. Но это нужно делать, если Украина не может выиграть войну самостоятельно и вынуждена вести переговоры, хоть это и кажется несправедливым, — считает Лоянчич.

Он подчеркивает, что как только переговоры начинаются, у всех участников есть свои интересы, и задача украинских переговорщиков — защищать только украинские интересы, независимо от того, кто поддерживал Украину во время войны и как доброжелательно другие стороны вели себя в тот период.

— Украина, в конечном счете, окажется в ситуации, когда ей придется вести переговоры и с ее нынешними партнерами для защиты своих интересов, и, по моему мнению, ей придется бороться за свои интересы так же решительно и мудро, как она борется против России, — говорит конфликтолог.

По его словам, если мы чему-то и научились по этому недавнему изменению в американской политике, так это тому, что такие вещи случаются время от времени, и у страны, чья судьба решается, имеет только одного настоящего партнера в этом процессе — себя.

— Но, в конечном счете, единственные уступки, которые вам придется сделать, будут в пользу вашего врага, России, поэтому было бы мудро тщательно изучить их требования и посмотреть, как Украина может пройти через них, не теряя слишком много своих интересов, — считает Лоянчич.

Во-вторых, сербский конфликтолог отмечает, что он опасается, что в международной политике понятия "прав" и "неправ" не играют большой роли.

— Конечно, приятно оказаться правым, но этого недостаточно, и иногда этого не хватает для достижения цели. Если вы оказываетесь в споре о том, кто прав, а кто неправ во время политических переговоров, этот спор быстро становится бесконечным и не имеет никакого направления. Как я уже сказал раньше, никто не идет на войну, чтобы доказать, что он неправ, все идут на войну, чтобы доказать, что они правы, — говорит он.

Несмотря на распространенное мнение, войны не ведутся между той стороной, которая права, и той, которая не права, войны ведутся между двумя разными восприятиями того, что правильно. Если бы Украине удалось убедить врага, что ее понимание ситуации правильно, войны, вероятно, не было бы.

— Я живу в стране, чей суверенитет был нарушен по международному праву 26 лет назад. Каждый раз, когда я попадаю в дискуссию по этому поводу, я слышу много аргументов, почему это было необходимо, и некоторые из них сильны и убедительны, но ни один из них не отрицает того факта, что международное право было просто проигнорировано в то время, — делится конфликтолог из Сербии.

По его мнению, международное право в настоящее время стало вопросом практической выгоды, чем моральных устоев. Это не означает, что этой картой не следует играть, но ее следует использовать только как часть переговорной тактики и без надежды, что это изменит многое в нашу пользу.

"Будет момент, когда ЕС и Украина не согласятся с определенными вопросами"

Горан Лоянчич отметил, что знания и возможности украинской команды переговорщиков значительно превышают его.

— Какое бы решение ни было принято в конечном итоге, оно будет находиться в пределах между вашими максимальными требованиями и красными линиями, о которых я упоминал. Чем ближе конечное решение к максимальным требованиям и дальше от красных линий, тем лучше для Украины, — считает конфликтолог.

Именно от навыков украинских переговорщиков будет зависеть достижение этого результата.

— Поможет, если хотя бы ЕС будет стоять за вашими спинами, потому что это те, чьи интересы Россия должна будет учитывать. Однако будет момент, когда ЕС и Украина не согласятся с определенными вопросами, и у украинской команды должна будет быть стратегия для таких моментов, — считает Горан Лоянчич.

По его словам, все войны в конечном итоге заканчиваются, и когда это случается, у нас нет другого выбора, как двигаться дальше.

— Я полностью уверен, что украинский народ, который я очень полюбил за годы работы в этой замечательной стране, болезненно осознает, что каждый новый день этой войны добавляет уже непреодолимый груз трагедий и страданий. Поэтому, несмотря на то, что я сказал раньше — что не даю советов, потому что не имею на это компетенции — я нарушу свое слово и скажу одно: каким бы ни был ваш стратегический подход к переговорам, как бы вы ни воспринимали понятие правильного и неправильного, какое бы мнение не имели о международной политике, пожалуйста, ведите эти переговоры с намерением прекратить эту трагическую войну ради вашего народа. Украина уже слишком много страдала, — заключает сербский конфликтолог Горан Лоянчич.