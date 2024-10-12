Актер-путинист дезинформирует мир о войне, которую развязала Россия в мирной Украине

В четверг, 10 октября, на одной из российских онлайн-платформ состоялась премьера так называемого документального фильма актера-путиниста Стивена Сигала "Во имя справедливости", посвященного российско-украинской войне. Таким образом, звезда боевиков 80-90-х годов продолжает распространять российскую пропаганду.

Центр противодействия дезинформации исследовал фильм и указал на мифы и основные прокремлевские нарративы, изображенные в картине лизоблюда российского диктатора. Отметим, что Сигал является "специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США".

Что не так с фильмом Стивена Сигала "Во имя справедливости"

Съемки пропагандистской ленты проходили на территории колонии в Еленовке, у развалин Мариупольского аэропорта и металлургического комбината "Азовсталь". В фильме Сигал фактически оправдывает вооруженную агрессию против Украины.

Кадры из фильма Стивена Сигала "Во имя справедливости"

Кадры из фильма "Во имя справедливости"

В фильме война названа "украинским конфликтом", а территории боевых действий — "зоной СВО". Вообще война в Украине представлена как "реакция на агрессию Запада". Кроме этого, актер, лично общавшийся с украинскими пленниками, которых заключила РФ, безосновательно называет их, в частности бригаду "Азов", "нацистами" и "неонацистами", обвиняя в "преступлениях против человечности". Украина показана в фильме государством "нацистов и террористов".

Кадры из фильма "Во имя справедливости"

В то же время, российских военных Сигал изображает "освободителями", которые якобы "гуманно" относятся к пленным, а их действия на ВОТ представляются как "освобождение" местных жителей от украинского гнета. Однако на самом деле российские силы на временно оккупированных территориях систематически нарушают гражданские права, а украинские пленные подвергаются жестоким пыткам.

Кадры из фильма "Во имя справедливости"

Путина американский актер показывает "миротворцем и защитником", якобы начавшим войну с целью "защиты человечества". При этом Сигал не упоминает о массовых штурмах россиян и огромных потерях оккупационной армии. Также в фильме не указываются основания для начала войны против Украины.

Кадры из фильма "Во имя справедливости"

"Фильм "Во имя справедливости" — это грубый инструмент кремлевской пропаганды, направленный на оправдание жестоких военных преступлений и захватнической политики России. Он снят не только для российской, но и для западной аудитории, чтобы создать фальшивый образ России как "защитницы" традиционных ценностей", — резюмируют в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Стивен Сигал в 2016 году получил российский паспорт, а СБУ в 2017 году запретила актеру въезд в Украину. В марте 2023 года Сигал публично соврал, что его отец был россиянином, хотя он родился в США. В Москве путинист имеет центр айкидо, готовящий молодых россиян к вступлению в армию РФ. Также у бывшей звезды есть элитный дом в Подмосковье.

Кадры из фильма "Во имя справедливости"

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