Есть только день. Как военному вернуться с СОЧ по упрощенной процедуре
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Мужчинам должны возобновить денежные выплаты и социальные гарантии
Военнослужащие, самовольно оставили часть (СОЧ) до 29 ноября 2024 года, имеют возможность вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Однако эта процедура будет действовать только до 1 марта 2025 года.
По информации Министерства обороны Украины, военные, которые воспользуются этой возможностью, смогут восстановить денежные выплаты и социальные гарантии в течение 72 часов. Также они получат возможность перевестись в другое подразделение через платформу "Армия+", что значительно сокращает бюрократические процедуры.
"Благодаря "Армия+" мы сократили время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Для возвращения на службу требуется:
- подать рапорт в "Армия+" на возвращение после СОЧ;
- в течение 24 часов прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;
- получить консультацию и добраться до батальона резерва;
- в течение 72 часов восстановиться на службе, восстановить все социальные гарантии и выплаты;
- подать новый рапорт в "Армия+" на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо;
- в течение еще 72 часов получить согласование и подготовиться к переводу в другую часть.
Что будет после 1 марта 2025 года
После 1 марта вернуться на службу все еще можно, но без упрощенной процедуры через "Армия+". В таком случае восстановление может занять несколько месяцев, и до момента окончательного возобновления денежное довольствие и социальные выплаты не будут возобновляться.
Сколько военных уже подали рапорт на возвращение
По словам Екатерины Черногоренко, только за последнюю неделю через "Армия+" рапорты на возвращение подали более 300 военнослужащих, ранее покинувших часть самовольно.
Эта инициатива Минобороны направлена на то, чтобы дать военным шанс вернуться без лишних препятствий, а также обеспечить эффективное доукомплектование подразделений.
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