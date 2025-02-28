Есть только день. Как военному вернуться с СОЧ по упрощенной процедуре

Мужчинам должны возобновить денежные выплаты и социальные гарантии

Военнослужащие, самовольно оставили часть (СОЧ) до 29 ноября 2024 года, имеют возможность вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Однако эта процедура будет действовать только до 1 марта 2025 года.

По информации Министерства обороны Украины, военные, которые воспользуются этой возможностью, смогут восстановить денежные выплаты и социальные гарантии в течение 72 часов. Также они получат возможность перевестись в другое подразделение через платформу "Армия+", что значительно сокращает бюрократические процедуры.

"Благодаря "Армия+" мы сократили время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для возвращения на службу требуется:

подать рапорт в "Армия+" на возвращение после СОЧ;

в течение 24 часов прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;

получить консультацию и добраться до батальона резерва;

в течение 72 часов восстановиться на службе, восстановить все социальные гарантии и выплаты;

подать новый рапорт в "Армия+" на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо;

в течение еще 72 часов получить согласование и подготовиться к переводу в другую часть.

Что будет после 1 марта 2025 года

После 1 марта вернуться на службу все еще можно, но без упрощенной процедуры через "Армия+". В таком случае восстановление может занять несколько месяцев, и до момента окончательного возобновления денежное довольствие и социальные выплаты не будут возобновляться.

Сколько военных уже подали рапорт на возвращение

По словам Екатерины Черногоренко, только за последнюю неделю через "Армия+" рапорты на возвращение подали более 300 военнослужащих, ранее покинувших часть самовольно.

Эта инициатива Минобороны направлена на то, чтобы дать военным шанс вернуться без лишних препятствий, а также обеспечить эффективное доукомплектование подразделений.

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