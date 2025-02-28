Жена футболиста сборной Украины показала беременный животик (фото)

Недавно пара сообщила, что ждет пополнения в семье

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского поделилась снимком во время беременности. Накануне пара публично заявила, что ждет второго ребенка.

Соответствующий пост жена хавбека опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке отчетливо видно ее заметно округлившийся животик.

"Как вы думаете, сколько уже недель?" — спросила у подписчиков Роксана.

Роксана Малиновская

В сети засыпали Роксану комплиментами: "Очень красивая", "Невероятная", "Ты прекрасна", "Красотка".

Добавим, что иногда Роксана публикует свои горячие снимки, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Роксана Малиновская

Отметим, Роксана и Руслан женились в 2016 году. Пара воспитывает дочь Оливию, которая появилась на свет в 2019 году.

Семья Малиновских

В сезоне 2024/25 Руслан сыграл на клубном уровне всего 6 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Как играл Малиновский в 2024 году

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Малиновский отыграл в двух стартовых поединках ЛН, дважды выйдя на замену. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии.