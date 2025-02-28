Он был первым мэром Киева в независимой Украине: куда пропал и как сейчас выглядит Леонид Косаковский

Политик был самым первым главой украинской столицы

Леонид Косаковский был первым мэром Киева после обретения Украиной независимости в 1991 году. Его приемниками стали Александр Омельченко, который умер в 2021 году, коррупционный сектант Леонид Черновецкий и бывший боксер Виталий Кличко.

Украинский политик много сделал для украинской столицы. "Телеграф" рассказывает, что известно о Леониде Косаковском, где он сейчас и как выглядит.

Леонид Косаковский — что о нем известно

Родился в поселке Черневцы, Винницкая область. В 1973 году окончил Киевский университет, в 1989-м — Киевскую партийную школу. Служил в войсках ПВО и работал на заводе "Арсенал". С 1980 года занимался партийной деятельностью, в 1988 году стал первым секретарем Печерского райкома, а в 1990-м — главой Печерского районного совета.

В 1994 году Косаковский был избран председателем Киевского городского совета, занимал эту должность до 1997 года.

Удостоверение Леонида Косакивского об избрании председателем Киевсовета 10 июля 1994 года

С 1993 года активно занимался восстановлением экономики и инфраструктуры Киева: вводил новые автобусы, троллейбусы и активно развивал жилое строительство. Под его руководством был спасен строительный комплекс и улучшено социальное положение местных жителей. Политик также сыграл важную роль в восстановлении исторических памятников и социального обеспечения.

Косаковский встречал президента США Билла Клинтона в 1995 году. Фото: facebook.com/leonidgkos

Косаковский получил Киев с острым дефицитом товаров, но смог преодолеть эту проблему и стал инициатором социальной программы "Турбота" для поддержки граждан.

Косаковский на Бессарабском рынке в 1996 году. Фото: facebook.com/leonidgkos

С 12 июня 1997 года Косаковский стал Киевским городским головой, но столкнулся с политическим давлением со стороны окружения президента Леонида Кучмы. После конфликта с властями его пытались устранить с должности, несмотря на решения судов в его пользу. В 1998 году стал народным депутатом Украины и активно работал в Верховной Раде, а также представлял Украину в международных организациях. С 1999 года должность мэра Киева перешла к Омельченко.

Во времена управления Косаковского Киев начал процветать, 1996 год. Фото: facebook.com/leonidgkos

Где сейчас Леонид Косаковский и как выглядит

Бывший глава столицы продолжает жить в Украине. 75-летний Косаковский находится в браке с украинским физиологом и биохимиком растений, Доктором биологических наук Ириной Васильевной Косаковской.

Леонид Косаковский с женой Ириной. Фото: facebook.com/leonidgkos

Как сейчас выглядит Леонид Косаковский. Фото: facebook.com/leonidgkos

Леонид Григорьевич активно ведет страницу в Фейсбуке, изредка дает интервью украинским и зарубежным СМИ. Также он ведет свой канал на YouTube, где выкладывает архивные видео времен своего мэрства.

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