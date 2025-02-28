"Позор украинский и грузинский": почему экс-заключенные с наших оккупированных территорий почти никому не нужны

При отсутствии четкого алгоритма и законодательных норм возвращение украинцев из российских тюрем — проблема

Сотни украинских заключенных, которые после начала полномасштабного вторжения РФ оказались сначала в оккупации, а затем были депортированы в Россию, по истечении сроков оказываются один на один с проблемой возвращения на родину. До недавнего времени расходы на проезд, питание, проживание и иногда лечение для наших сограждан обеспечивали волонтеры. Но из-за потери финансирования общественных организаций путь домой для украинцев, которых они поддерживали, превратился в настоящее испытание. Людей неделями маринуют в буферной зоне на границе, пока не подтвердят гражданство, а затем они должны ждать т.н. "белый паспорт".

"Телеграф" пообщался с представителями общественного сектора, которые заботятся о правах заключенных.

Непроведённая эвакуация привела к тяжелым последствиям

Периодически в СМИ и на страницах правозащитных организаций появляется информация об осужденных украинцах, которые не по собственной воле оказались в России, а теперь не могут вернуться в родную страну. В феврале такой возможности ожидали на российско-грузинской границе более десятка наших сограждан, и еще столько же пытались добиться оформления документов в столице Грузии — Тбилиси. Речь идет о заключенных, которые до начала полномасштабного вторжения отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях в тех областях, которыми быстро продвигался враг. Это территории Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей.

- Впервые такой опыт, когда учреждения исполнения наказаний оказались в оккупации, страна получила в 2014-м, и тогда соответствующие институции должны были сделать выводы, — отмечает председатель правления общественной организации "Защита узников Украины" Олег Цвилый. – Но этого не случилось. И когда в феврале 2022 началась полномасштабка, начальники колоний пытались добиться от Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС), как действовать. Руководство оказалось в зоне недосягаемости, возможности координировать свои действия с ними у администрации учреждений не было, без этого ответственность за решение об эвакуации на себя никто не взял, поэтому учреждения были захвачены вместе с заключенными. Конечно, сейчас ГУИС оправдывается, что они бы и рады были эвакуировать людей, но не было приказа военной комендатуры.

Как бы там ни было, но такие действия или бездействие привели к серьезным последствиям. В частности, колонии попадали под обстрелы, ухудшились условия содержания. Осужденные подвергались издевательствам и пыткам со стороны россиян. Больше всего страдали от этого те, кто присоединялся к АТО или был патриотически настроен, очевидно, что многие из них уже нет в живых. А самое главное – произошла депортация заключенных в Россию (по данным Минюста речь может идти о примерно 3 000 человек, которые содержались в 11 учреждениях – Авт. ), перемещали людей без соблюдения санитарных норм, требований безопасности и т.д. Украинцы попали в основном в аналогичные учреждения Волгоградской, Ростовской, Краснодарской областей и даже Мордовии, – отмечает Олег Владимирович.

Таких принудительно перемещенных заключенных россияне "пересуждают", то есть пересматривают сроки наказания по собственным законам. После чего у части украинцев сроки даже уменьшаются, но это вовсе не означает, что они могут попасть домой быстрее своих коллег по несчастью. Ведь большинству наших соотечественников администрации российских тюрем не возвращают украинские паспорта (их россияне могли просто потерять при перемещении или сознательно уничтожить), что автоматически делает человека после выхода на свободу "нелегальным мигрантом".

Такие показания украинцев приводит в аналитическом отчете центр прав человека.

- Часть людей россияне помещают по истечении сроков заключения в центры депортации и временного содержания иностранцев. И могут там держать месяцами, – говорит Олег Цвилый. – Часть отпускают, прямо в тюремной работе, без копейки, и в подавляющем большинстве без документов. Если человек был в этот момент, к примеру, в Керчи, где проходят суды, то для того чтобы дальше перемещаться, нужно получить справку в миграционной службе об установлении личности. И это не быстро, а пока идет ожидание, бывших узников нужно где-то разместить, переодеть, кормить. Дальше возникает вопрос о том, как добраться до границы с Украиной, билеты тоже нужно оплачивать.

- До начала августа 2024 года была возможность возвращать освобожденных украинцев через коридор "Колотиловка-Покровка" (эти пункты пропуска расположены соответственно в Белгородской области РФ и Сумской области Украины — Авт. ), — говорит представительница ГО Анна Скрипка. — После его закрытия можно было уехать через Белоруссию, но этот вариант подходил только экс-узникам, получившим российские паспорта. А для большинства оставался путь через Грузию. Здесь люди оказываются в буферной зоне между пунктами пропуска "Казбеги" и "Верхний Ларс", где ждут подтверждения личности от украинской стороны.

Сотни евро на человека – дорогая домой недешевая

Украинцев, стремящихся попасть домой, держат на российско-грузинской границе в техническом нежилом помещении, в котором нет даже туалета. Лишь недавно там появились двухэтажные кровати и матрасы, а до этого украинцы вообще спали прямо на полу. Это место ожидания активисты называют позором украинским и грузинским. При этом отмечают, что после неволи большинство заключенных испытывают серьезные проблемы со здоровьем, которые в таких условиях только усугубляются.

Благодаря волонтерам в буфере появились кровати и матрасы

- Были случаи, когда прямо в "буфер" вызывали скорую, но в Грузии это платно и счета слишком большие, — говорит Олег. — И умерли уже два человека, а тела мы не смогли забрать, потому что это слишком дорого, похоронили на месте. Опять же усилиями местных волонтеров людей кормили, помогали добираться в Тбилиси, ведь паспорт можно изготовить только в грузинской столице, обратившись в украинское посольство. Но и здесь дискриминация бывших узников продолжается, МИД установил месячный срок для изготовления документов в отличие от остальных граждан, которые могут получить документ за несколько дней. Так что если государство не может ускорить процесс, дать людям "зеленый свет" на возвращение в Украину, тогда должно тратить средства на содержание людей, но этого не происходит.

По словам Анны Скрипки, расходы по содержанию украинцев после выхода из российских тюрем и возвращению в Украину покрывали только за счет негосударственного сектора — общественных организаций и волонтеров. В частности, на грузинской стороне помощь оказывала организация Vokunters Tlilisi, представители которой с июля 2023 года ездили на грузинскую границу с продуктами и вещами первой необходимости.

Грузинские волонтеры возили в буферную зону продукты для украинцев

– В среднем (но это будет очень приблизительная цифра) на одного человека нужно 750 евро, это я посчитала дорогу из России через Грузию и потом по Украине к месту жительства, – говорит Анна. — Но суммы, необходимые в каждом конкретном случае, варьируются в зависимости от отправной точки, то есть в каком регионе России или на какой территории, оккупированной РФ, человек вышел на свободу. Кроме того, большое значение имеет наличие или отсутствие документов, физическое состояние. Соответственно мы покупаем одежду, лекарства, телефоны, чтобы люди были на связи, оплачиваем изготовление паспортов, предоставляем консультации и т.д. Всего нам удалось вернуть за последние два года более 300 украинцев, которые освободились по истечении срока наказания. Но на 2025 год у нас нет финансирования.

Выход из российской тюрьмы не равен свободе

Представители ОО "Защита узников Украины" отмечают: ключевая проблема с возвращением украинцев, находящихся в местах неволи (и тех, кто был приговорен за совершение преступлений на территории России до вторжения, и тех, кто попал в российские тюрьмы в результате депортации из захваченных врагом украинских колоний) — это отсутствие процедуры. И соответственно, лиц, ответственных за эту работу, и источников финансирования для поддержки на пути возвращения домой наших сограждан, которые имели проблемы с законом.

– Существует единый нормативный акт, принятый в феврале 2024 года (приказ МВД №471/5/106 – Авт.), – говорит Анна Скрипка. – Этот документ обязывает Государственную уголовно-исполнительную службу уведомлять пограничную службу о лицах, находившихся в учреждениях отбывания наказаний, следственных изоляторах, оказавшихся на временно оккупированных территориях. И когда такие люди пересекают границу, их должны передать полиции. При этом, если россияне уменьшили для кого-либо из осужденных срок заключения, то в Украине считается, что они не отбыли наказание в установленном законом порядке и должны его досидеть в тюрьме. То есть наших гражданин, вопреки их воле и из-за отсутствия централизованной эвакуации, захватили, впоследствии депортировали, избивали и унижали, а когда они наконец освободились, с помощью волонтеров добрались в свою страну, вместо поддержки получают такое отношение.

В российских тюрьмах украинцев дополнительно наказывают – такие истории приведены в отчете центра защиты прав человека.

И второй важный момент, у экс-узников по возвращении домой нет никаких льгот. Ведь комиссия по установлению факта лишения личной свободы не хочет предоставлять заключенным такой же статус, как другим украинцам, захваченным россиянами. Аргументируют тем, что они и так были в неволе, значит, россияне их свободы не лишали. Хотя факт депортации, принудительного перемещения из украинских учреждений в российские колонии, это тоже лишение личной свободы. Таким образом, бывшие заключенные остаются без поддержки, кроме того, на них не распространяется действие закона, которым была предоставлена отсрочка от мобилизации гражданским заложникам. Так что фактически такие люди могут даже домой не добраться, а их могут забрать в армию. При этом повторюсь, состояние здоровья у большинства неудовлетворительное, ведь они болеют туберкулезом, ВИЧ-инфицированы и т.д., поэтому нуждаются в лечении, – отмечает Анна Скрипка.

Четкие инструкции и закон – что нужно для изменений

Общественные активисты подчеркивают, что ситуацию с возвращением бывших заключенных государственные институции должны, наконец, принять во внимание, защищать и бороться и за эту категорию граждан. Ведь россияне активно с ними "работают": заставляют под давлением брать российские паспорта, пытаются склонить к сотрудничеству и тому подобное. И если бы люди понимали, что родная страна их поддержит, противостоять враждебным предложениям и пропаганде было бы легче.

- Очевидно, что не было бы России и агрессии с ее стороны, депортация и принудительное перемещения не происходили бы, но наше государство, когда поместило в места отбывания наказаний людей, взяло на себя обязательство гарантировать им здоровье, безопасность и жизнь. Но их не выполнила, не провела эвакуацию, и никак эту ситуацию не исправляет, когда люди уже освободились и стремятся вернуться домой, – отмечает Олег Цвилый. – И первое, что нужно сделать, все-таки признать свою ошибку. Ведь у осужденных повышенное чувство справедливости, они знают, где они виноваты и готовы нести за это ответственность. Но если по отношению к ним со стороны государства есть такое отношение, как мы видим сегодня, то это не побуждает к осознанию совершенных преступлений, раскаянию и не будет способствовать исправлению. А справедливостью будет признать депортированных и незаконно перемещенных в РФ экс-заключенных равными с другими гражданскими заложниками. А, следовательно, предоставить им доступ к гуманитарной помощи, реабилитации и т.д.

Российский общественный деятель Ольга Романова приводила пример использования украинцев как делали

Во-вторых, нужно разработать четкую инструкцию по возвращению таких людей, сопровождать их на всех этапах, особенно при пересечении границы и оформлении документов и т.д. И когда человек будет у Украины, очень важно, чтобы к работе с ним подключились правоохранители, спецслужбы. Ведь не только права самих заключенных россияне нарушали, но и они были свидетелями военных преступлений. К примеру, когда россияне бежали из Херсона и вывозили документы из государственных учреждений, учебных заведений, оборудования из больниц и т.д., все это грузить заставляли наших заключенных. Кроме того, их использовали как рабсилу на уборке от крови, пота, экскрементов мест несвободы – тех, где содержали и пытали гражданских заложников. То есть они очень важны как свидетели, но являются, безусловно, и сами жертвами, – отмечает председатель правления ОО.

Анна Скрипка также добавляет, что требует на законодательном уровне урегулирования вопроса включение в срок наказания и того времени, который депортированные заключенные украинцы проводятся в центрах временного содержания иностранных граждан, в буферной зоне и тратят на дорогу. Кроме того, государство должно предусмотреть механизм поддержки таких граждан, которым должен быть обеспечен пакет услуг от временного размещения до оказания медицинской и психологической помощи.

Как сообщал "Телеграф", на рассмотрении Верховной Рады Украины находился законопроект №11265, которым предлагалось освобождать от дальнейшего отбывания наказания осужденных украинцев, которые не отбыли назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины или временной оккупации отдельных территорий. Но в начале этого года документ был рассмотрен и не принят.