Выдала старшую дочь за футболиста сборной Украины: как выглядит экс-жена Джеджулы, с которой он дважды был в браке
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Женщина выиграла апелляцию в суде по поводу опеки над ребенком
Юлия Леус – бывшая жена известного украинского ведущего Андрея Джеджулы. Супруги в браке дважды разводились с громким скандалом. Женщина обвиняла Джеджулу в домашнем насилии, а мужчина все возражал.
Супруги выяснили отношения в суде, чем все закончилось и чем занимается Юлия Леус сейчас — расскажет "Телеграф".
Что известно об отношениях Леус и Джеджулы
Юлия Леус и Андрей Джеджула познакомились на свадьбе общих друзей в 2016 году. Хотя впоследствии выяснилось, что они знали друг друга уже 8 лет. Отношения пары развивались довольно быстро, и уже в 2017 году они сыграли свадьбу. У Юли уже была взрослая дочь Ангелина, которой она забеременела в 15 лет.
Сначала у супругов все было хорошо, их даже считали примерной парой. Однако впоследствии отношения начали портиться. Юлия рассказывала, что Андрей не воспринял ее дочь и унижал ее. Поэтому в 2019 году Леус впервые подала на развод.
Впрочем, через пол года перерыва женщина решила снова сойтись с избранником. Так, вскоре пара снова обручилась, и Юлия забеременела. Но когда женщина находилась в положении, кризисные моменты снова начали повторяться.
По словам Леус, Джеджула плевал на нее, толкал, бросал на пол и при этом получал удовольствие. На последних месяцах беременности женщина оказалась в больнице с нервным срывом.
А вот у Андрея была своя версия конфликта с супругой. Телеведущий уверял, что Юлия напивалась и оскорбляла его. После рождения дочери Адель Леус переехала на отдельную квартиру, в то время, как Андрей проводил время с малышкой в отдельные дни.
После того как Юлия дала интервью о насилии со стороны мужчины, он подал на нее в суд. Таким образом телеведущий хотел доказать, что не избивал жену, а также, чтобы она извинилась за сказанное. Леус же подала иск на Джеджулу, чтобы он обеспечивал ее как мать общего ребенка. В 2022 году супруги развелись.
Позже Джеджула обнародовал фото, где показал себя с синяком. Он отметил, что это следствие того, что жена ударила его остатками бокала в 2018 году. Также мужчина заявил, что экс-жена не дает ему видеться с дочерью.
Чем сейчас занимается Юлия Леус
В конце 2022 года старшая дочь Леус Ангелина вышла замуж. Ее избранником стал футболист английского клуба "Борнмут" и сборной Украины Илья Забарный. А встречаться пара начала еще в 2018 году.
В 2023 году шоумен выиграл судебный иск против жены о клевете. Поэтому Леус должна была опровергнуть, что экс-муж избивал и издевался над ней. К тому же суд удовлетворил требования шоумена о том, чтобы видеться с ребенком в указанное время. Леус же возмущалась решением суда, ведь в соответствии с ним у нее почти не остается времени на дочь и личные дела. Она подала в суд апелляцию.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина перебралась с дочерью Адель в Польшу. В то же время Джеджула подал иск в Министерство юстиции этой страны. Шоумен потребовал, чтобы она с дочерью вернулась в Украину. Женщина не понимала такого требования в то время, когда на родине опасно.
В апреле 2024 года блогер рассказала, что Джеджула платит алименты, но они уже в течение полугода не общаются. По словам Леус, шоумен не интересуется их ребенком, и ему досадно, что не получает внимания от отца.
Позже женщина сообщила, что выиграла апелляцию по делу об опеке над их общей дочери Адель. Так, теперь Леус может спокойно находиться с малышкой за границей во время военного положения в Украине. А Джеджула должен общаться с дочерью по видеосвязи.
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