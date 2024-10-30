Выдала старшую дочь за футболиста сборной Украины: как выглядит экс-жена Джеджулы, с которой он дважды был в браке

Женщина выиграла апелляцию в суде по поводу опеки над ребенком

Юлия Леус – бывшая жена известного украинского ведущего Андрея Джеджулы. Супруги в браке дважды разводились с громким скандалом. Женщина обвиняла Джеджулу в домашнем насилии, а мужчина все возражал.

Супруги выяснили отношения в суде, чем все закончилось и чем занимается Юлия Леус сейчас — расскажет "Телеграф".

Что известно об отношениях Леус и Джеджулы

Юлия Леус и Андрей Джеджула познакомились на свадьбе общих друзей в 2016 году. Хотя впоследствии выяснилось, что они знали друг друга уже 8 лет. Отношения пары развивались довольно быстро, и уже в 2017 году они сыграли свадьбу. У Юли уже была взрослая дочь Ангелина, которой она забеременела в 15 лет.

Фото из сети

Фото из сети

Сначала у супругов все было хорошо, их даже считали примерной парой. Однако впоследствии отношения начали портиться. Юлия рассказывала, что Андрей не воспринял ее дочь и унижал ее. Поэтому в 2019 году Леус впервые подала на развод.

Впрочем, через пол года перерыва женщина решила снова сойтись с избранником. Так, вскоре пара снова обручилась, и Юлия забеременела. Но когда женщина находилась в положении, кризисные моменты снова начали повторяться.

Фото из сети

По словам Леус, Джеджула плевал на нее, толкал, бросал на пол и при этом получал удовольствие. На последних месяцах беременности женщина оказалась в больнице с нервным срывом.

А вот у Андрея была своя версия конфликта с супругой. Телеведущий уверял, что Юлия напивалась и оскорбляла его. После рождения дочери Адель Леус переехала на отдельную квартиру, в то время, как Андрей проводил время с малышкой в отдельные дни.

Фото из сети

После того как Юлия дала интервью о насилии со стороны мужчины, он подал на нее в суд. Таким образом телеведущий хотел доказать, что не избивал жену, а также, чтобы она извинилась за сказанное. Леус же подала иск на Джеджулу, чтобы он обеспечивал ее как мать общего ребенка. В 2022 году супруги развелись.

Фото из сети

Позже Джеджула обнародовал фото, где показал себя с синяком. Он отметил, что это следствие того, что жена ударила его остатками бокала в 2018 году. Также мужчина заявил, что экс-жена не дает ему видеться с дочерью.

Фото из сети

Чем сейчас занимается Юлия Леус

В конце 2022 года старшая дочь Леус Ангелина вышла замуж. Ее избранником стал футболист английского клуба "Борнмут" и сборной Украины Илья Забарный. А встречаться пара начала еще в 2018 году.

Фото из сети

Фото из сети

В 2023 году шоумен выиграл судебный иск против жены о клевете. Поэтому Леус должна была опровергнуть, что экс-муж избивал и издевался над ней. К тому же суд удовлетворил требования шоумена о том, чтобы видеться с ребенком в указанное время. Леус же возмущалась решением суда, ведь в соответствии с ним у нее почти не остается времени на дочь и личные дела. Она подала в суд апелляцию.

Фото из сети

После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина перебралась с дочерью Адель в Польшу. В то же время Джеджула подал иск в Министерство юстиции этой страны. Шоумен потребовал, чтобы она с дочерью вернулась в Украину. Женщина не понимала такого требования в то время, когда на родине опасно.

Фото из сети

В апреле 2024 года блогер рассказала, что Джеджула платит алименты, но они уже в течение полугода не общаются. По словам Леус, шоумен не интересуется их ребенком, и ему досадно, что не получает внимания от отца.

Фото из сети

Позже женщина сообщила, что выиграла апелляцию по делу об опеке над их общей дочери Адель. Так, теперь Леус может спокойно находиться с малышкой за границей во время военного положения в Украине. А Джеджула должен общаться с дочерью по видеосвязи.

Фото из сети

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