Светлана Лобода выступила на русском в Дубае: говорила ли певица о войне

Исполнительница уже не говорит о войне на своих выступлениях

Украинская певица Светлана Лобода после начала полномасштабного вторжения России приняла сторону родины и покинула страну-оккупанта, где долгое время строила карьеру. В то же время артистка периодически получает хейт в сети. В частности, и потому, что выступала на частных мероприятиях для россиян.

В сети распространили ролик, на котором Светлана Лобода выступила в Объединенных Арабских Эмиратах. Шоу исполнительницы длилось час. Пользователи отметили, что на этот раз певица не говорила о войне, начатой Россией против Украины. Она подчеркнула уютную атмосферу в Дубае, которая ей очень нравится.

"В этом городе всегда хорошо, уютно и тепло, потому что здесь красивые девушки, теплое море, хорошие концерты. Хорошего вечера", — сказала со сцены артистка.

Примечательно, что Лобода общалась исключительно на русском, а также звучали ее русскоязычные хиты, в частности "Случайная". Говорили, что исполнительнице поставили ультиматум: либо она не говорит о войне на сцене, либо выступление в ОАЭ отменяют. Очевидно, артистка решила не упускать возможности заработать.

Интересно, что накануне сетью вирусился ролик, где Лобода выгоняет со сцены зрительницу, отказавшуюся осудить Россию за войну против Украины. Девушка сказала, что "не надо политики". На что певица ответила, что больше не хочет общаться с поклонницей, если она не поддерживает Украину. Позже выяснилось, что это произошло еще в марте 2023 года.

"Без политики? Тогда я вас отпускаю, я больше с вами не хочу говорить, не могу. Вы приехали ко мне на концерт, а значит, вы должны поддерживать мою позицию", — отметила исполнительница.

Отметим, что полномасштабная война застала Светлану Лободу в стране-агрессоре, ведь артистка долго там жила и выступала. Впрочем, после вторжения россиян исполнительница выехала из страны-оккупанта и осудила начатую войну.

Тогда Лобода начала выпускать треки на украинском, однако впоследствии вернулась к написанию песен на русском. Сейчас артистка преимущественно выступает за границей для русскоязычной аудитории.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Светлана Лобода стала первой певицей Восточной Европы, которую пригласили выступить для проекта американской премии GRAMMY. Артистка не сдерживала радости.