Что будет, если вовремя не передать показатели счетчика газа

Передавать показатели необходимо даже если вы временно не проживаете в доме

С наступлением нового месяца украинцам нужно помнить о важности своевременной передачи показаний счетчика за газ. В противном случае могут наступить неприятные последствия.

Об этом напоминают в "Нафтогазе". Отметим, что показатели нужно передавать вашему оператору с 1 до 5 числа каждого месяца. Наиболее распространенные способы передачи включают:

личный кабинет на сайте вашего поставщика газа;

через мобильное приложение;

через чат-бот в Viber и Telegram;

телефонный звонок в контакт-центр облгаза;

с помощью SMS;

в ящиках для передачи показаний на газифицированных домах;

терминалы самообслуживания EasyPay;

онлайн-сервис Portmone.

Передавать показатели необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут начислить объем потребленного газа на основе планового ежемесячного объема потребления. То есть, человек, вероятнее всего, будет вынужден переплатить.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для украинцев с 1 ноября.