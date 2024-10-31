Что будет, если вовремя не передать показатели счетчика газа
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Передавать показатели необходимо даже если вы временно не проживаете в доме
С наступлением нового месяца украинцам нужно помнить о важности своевременной передачи показаний счетчика за газ. В противном случае могут наступить неприятные последствия.
Об этом напоминают в "Нафтогазе". Отметим, что показатели нужно передавать вашему оператору с 1 до 5 числа каждого месяца. Наиболее распространенные способы передачи включают:
- личный кабинет на сайте вашего поставщика газа;
- через мобильное приложение;
- через чат-бот в Viber и Telegram;
- телефонный звонок в контакт-центр облгаза;
- с помощью SMS;
- в ящиках для передачи показаний на газифицированных домах;
- терминалы самообслуживания EasyPay;
- онлайн-сервис Portmone.
Передавать показатели необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут начислить объем потребленного газа на основе планового ежемесячного объема потребления. То есть, человек, вероятнее всего, будет вынужден переплатить.
Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для украинцев с 1 ноября.