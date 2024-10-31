Кличко рассказал, когда все дома Киева будут с теплом

К отоплению уже подключены первые дома

В Киеве начался отопительный сезон для жилых домов. По состоянию на сегодня, 31 октября, уже 16% жилого фонда, а это 1617 многоэтажек, подключены к системе теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, подключение всех жилых домов планируется завершить в течение семи дней.

Это обусловлено масштабом столичной теплосети, которая является одной из крупнейших в Европе и составляет более 2700 км тепловых трубопроводов, обслуживается теплоэлектроцентралями и более 160 котельными.

Кличко отметил, что "включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому что резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям".

"Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих", — отметил мэр Киева.

Мэр добавил, что в учреждениях социальной сферы, таких как школы, детские сады и больницы, отопительный сезон начался еще с 14 октября по индивидуальным заявкам руководства. Так, в Киеве к отоплению подключены 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Напоминаем, куда обращаться, если тепло в доме так и не появилось или исчезло? Как сообщает Киевская городская рада на своем Официальном портале, если в вашем доме нет отопления, следует обращаться в диспетчерскую службу поставщика тепла.

Услугу централизованного отопления большинству жителей Киева предоставляют две компании — "Киевтеплоэнерго" и "Евро-Реконструкция". Соответственно, в случае отсутствия теплоснабжения звоните на следующие номера:

в Диспетчерскую службу города Киева (КП "Киевтеплоэнерго") по телефонам 1557 ;

; Днепровский и Дарницкий районы ООО "Евро-Реконструкция" по телефонам: 044-277-6-277/044-277-277-6 (многоканальные)/063-025-31-66/063-025-39-26/050 -359-00-47/050-359-01-25/067-110-22-03/067-110-88-03.

Также можно обращаться к представителям "Киевтеплоэнерго" на странице компании Facebook.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами. Решение о запуске отопления в домах украинцев зависит от нескольких факторов, включая тип жилья, теплоизоляцию и индивидуальные предпочтения.