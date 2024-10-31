Роскошное имение главы НБУ: что связывает Пышного с руководителем "Укрборга"

Владелицей является дочь главы НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный строит имение почти на 900 квадратных метров рядом с главой "Укрборга" возле коттеджного городка Riviera Village. Пышный знаком с "Укрборгом" еще со времен своей работы в "Ощадбанке", когда государственный банк сотрудничал с этими коллекторами. Позже семья Пышного стала бизнес-партнером совладельца "Укрборга" Сергея Слюсаренко.

19-летняя дочь Пышного Светлана является владелицей двух участков земли рядом со Слюсаренко. Один она купила, а другой получила в подарок. Кроме того, девушка вместо своей матери вошла в перечень основателей "Джой Форест" (предприятие с основным видом деятельности — "другая деятельность в сфере спорта"), владельцем которого является Слюсаренко, говорится в расследовании OBOZ.UA.

"Теперь Пышный не просто влияет на сотрудничество "Ощада" с "Укрборгом", Нацбанк регулирует работу коллекторских компаний, штрафует за нарушения и даже может забрать лицензию. Казалось бы, между главой НБУ и Слюсаренко возник очевидный конфликт интересов. Однако в НБУ так не считают", — говорится в статье.

Земельные участки Светланы Пышной расположены почти на пляже возле коттеджного городка Riviera Village. Рядом (на карте ниже участка Пышной – последний в ряду) расположен участок компании известного предпринимателя Сергея Слюсаренко "Лебедевские пруды". Он и Пышная сейчас бизнес-партнеры.

Журналисты нашли информацию об участке Пышной на Портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Там строится имение площадью 891,7 кв. м с подземным этажом.

Андрей Пышный указал это строительство в своей декларации, отметив, что владелицей является его дочь, однако он и его жена имеют право пользования этой недвижимостью. Как говорится в декларации, право на это незавершенное строительство появилось еще в 2020 году, однако имение все еще не введено в эксплуатацию.

В продаже нет домов столь большой площади на территории Riviera Village. В то же время, дом площадью 500 квадратов в этом коттеджном городке стоит $1,7 млн.

Стоит отметить, что Сергей Слюсаренко является совладельцем Riviera Village, рядом с которым семья главы Нацбанка строит поместье. Кроме того, Слюсаренко является бизнес-партнером Светланы Пышной. Вместе они владеют компанией "Джой Форест". Светлана заменила среди основателей компании свою мать Людмилу Пышную. Всего "Джой Форест" имеет 19 основателей, один из них — бывший нардеп-регионал Юрий Воропаев.

Договоры на покупку и получение участков возле Слюсаренко Светлана Пышная заключала в 19-летнем возрасте в 2017 году. У главы НБУ еще старшая дочь, однако чем она занимается — неизвестно.

Журналисты напоминают, что в 2023 году Пышный декларировал среднюю зарплату в размере 628,9 тыс. грн в месяц. Жена получала доход в 128 тысяч. грн в месяц. Также у нее был доход в размере 7,3 млн. грн. от продажи государственных ценных бумаг (ОВГЗ).

"То есть легальных доходов Пышных вполне хватает на то, чтобы строить имение в элитном пригороде. При этом землю покупали еще до того, как Пышного назначили главой Национального банка. OBOZ.UA обратился с запросом к главе НБУ Андрею Пышному и попросил объяснить, почему участок оформили тогда еще 19-летнюю дочь и не видит ли он конфликта интересов со Слюсаренко сейчас", — говорится в статье.

В ответе представители Нацбанка отметили, что не должны отвечать на вопросы по дочери и покупке земли. При этом и. о директора юридического департамента Владислав Бедненко объяснил, что конфликт интересов может возникнуть, если член правления НБУ или его родственник является собственником компании, деятельность которой регулирует Нацбанк.

"ЧП "Джой Форест" не является юридическим лицом, регулирование и надзор за которым осуществляет Национальный банк. Учитывая изложенное и исходя из содержания запроса, не видим конфликта интересов", – говорится в ответе на запрос.

Стоит отметить, что в прошлом году вокруг Riviera Village было несколько скандалов. ГБР считает, что земля рядом с Киевским водохранилищем была получена незаконно, Сергей Слюсаренко был арестован. Позже он был выпущен под ночной домашний арест. Пышная покупала землю в 2017 году, поэтому не исключено, что она и ее отец не знали о проблемах с оформлением участков. Однако связь семьи с Сергеем Слюсаренко может создавать конфликт интересов.

Для справки: Сергей Слюсаренко владеет 49% в уставном капитале крупной коллекторской компании ЗАО "Украинская долговая компания" (Укрборг). Компания скупает у банков и других финансовых компаний долги клиентов и получает их. "Укрборг" имеет длительную историю сотрудничества с "Ощадбанком".

Как ранее рассказывал "Телеграф", глава Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Андрей Падалка недавно поселился в коттеджном городке возле столицы Green Hills. Имения там стоят не менее полумиллиона долларов.