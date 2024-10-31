Снег и сильный ветер, но с сюрпризом: прогноз погоды в Украине на ноябрь

В первые дни месяца будет преобладать ветреная погода

В самом начале ноября в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа. Будут наблюдаться резкие колебания атмосферного давления, усилится ветер (преимущественно северо-западного направления, до 15 – 22 м/с). Температура воздуха будет понижаться.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, во второй декаде ноября в нашем регионе погода будет более спокойной, однако снова немного похолодает, местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. После 20 ноября наметится "сюрприз", небольшое потепление, но среднесуточная температура кое-где окажется ниже 0 °С. В результате прохождения новой серии атмосферных фронтов будут выпадать осадки в виде снега и дождя, в сопровождении порывистого ветра.

В целом за ноябрь среднемесячная температура с высокой долей вероятности ожидается в пределах климатической нормы, в отдельных областях ниже нормы на 1 – 1,5 °С и будет колебаться в диапазоне -1…+4 °С, в Одесской области и Крыму +5…+6 °С. Стоит добавить, что под влиянием активных циклонов в первые дни ноября будет преобладать ветреная погода. В некоторых областях порывы ветра могут достигать 19 – 24 м/с, что может привести к падению деревьев и нарушению линий электропередач.

Количество осадков за ноябрь составит по Украине примерно 40 — 80 мм, в Карпатах местами около 100 мм, что в пределах средних многолетних показателей (82 — 123%). Формирование снежного покрова будет происходить локально по территории, за исключением центральных и южных областей.

На карте представлен прогноз температурной аномалии в Европе на период с 6 по 13 ноября 2024 года. Хорошо заметно, что практически по всей территории Украины температурный фон окажется ниже нормы

Ранее "Телеграф" публиковал детальный прогноз Кибальчича на первые дни ноября. В некоторых областях пройдут дожди, местами — с мокрым снегом.